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Родителям нужно искренне признать право ребенка на усталость — Метнёва
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Родителям нужно искренне признать право ребенка на усталость — Метнёва 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Больше всего этим напастям подвержены школьники: из-за повышенных умственных и физических нагрузок, недосыпания, большого скопления людей в классах. У многих современных школьников к концу учебного года закономерно снижается успеваемость. Как относиться к этому родителям? Об этом агентству Newssroom24 рассказывает психолог Марина Метнёва.
— Марина Сергеевна, усталость, невнимательность и снижение успеваемости в школе к концу учебного года — это нормально для ребёнка?
— Конечно, нормально. Причем не только для ребенка, но и для взрослого. Причина усталости не только в том, что длительное время приходилось совершать интеллектуальные усилия, она так же с вязана с особенностями нашего климата, с завершением зимы. Когда человек устал, у него снижается способность концентрироваться на чем-то, запоминать, сужается объем внимания. Поэтому и падает успеваемость. Было бы неправильно со стороны взрослых обвинять детей за это вполне естественное состояние во второй половине учебного года.
— Можно ли избежать этой ситуации, надо ли с этим бороться или просто принять как есть? Если родители настойчиво требуют у ребёнка «собраться», «подтянуться», каким может быть результат?
— Избежать естественного накопления усталости в конце учебного года вряд ли получится. Поэтому особенно требовательным родителям можно порекомендовать искренне признать право ребенка на усталость. Однако часто бывает, что родители, даже понимая, что ребенок устал, и ему нужен отдых более длительный, чем в начале учебного года, не могут или не знают как приостановить свой бесконечный поток требований и придирок. Я бы в качестве эксперимента предложила вам, уже взрослому человеку, попробовать представить или вспомнить свое собственное состояние, когда — все, сил уже ни на что нет, только бы вытянуть ноги и поваляться… А тут кто-то пристает и пристает с этими бесконечными обязанностями, неотложными делами и так далее… Представили? Ну и как вам? Теперь опробуйте понять, что чувствуют дети. Поэтому «собраться» и «подтянуться» иногда просто физически невозможно. Весенние каникулы тут как нельзя кстати.
— Что происходит в голове у ребёнка, когда он устал?
— Нарастает сопротивление. Это защитная реакция организма на усталость. Стремление избежать, ограничить умственные нагрузки под любыми предлогами. Все родители с этим сталкивались, большинство из родителей пытается сопротивление «сломить». Повторю — это бессмысленный путь.
— Если позволить ребёнку расслабиться в конце учебного года, он же плохо закончит год.
— Это любимые страхи большинства родителей. Слыша такой вопрос, я часто хочу задать встречный — какой ребенок вам нужнее — здоровый троечник или отличник-неврастеник? Я, конечно, утрирую, предлагая такой жесткий выбор. Однако некоторое расслабление, снижение умственных нагрузок и увеличение прогулок пойдет школьнику только на пользу. «Ущерб», который вы нанесете школьной успеваемости, ничтожен по сравнению с сопротивлением, с которым вы столкнетесь со стороны ребенка. Пытаясь это сопротивление преодолеть (часто безуспешно) вы рискуете регулярно портить настроение себе и ребенку, взращивать ростки невротической или, наоборот, агрессивной, личности, которая занята лишь тем, что постоянно пытается себя защитить. Кто-то скандалит, кто-то замыкается в себе — это зависит от характера и темперамента ребенка. Спросите себя — эти «круглые пятерки» стоят того, чтобы ради них жизнь была отравлена? А если считаете, что стоят, то не пытаетесь ли вы за счет ребенка справиться со своей глубокой внутренней неудовлетворенностью? Тогда вам к психологу.
— Каким должен быть и не должен быть отдых?
— Самое главное — он должен приносить удовольствие. Причем искреннее, настоящее. Ни в коем случае не то, которое навязывают окружающие. Например, пятиклассник хочет в парк кататься на велосипеде. А вы хотите отвезти его на концерт. Уверяю вас, на концерте он не отдохнет, вкус жизни не почувствует. То есть я не против концертов, наоборот — за. Но сначала — то, чего хочется больше всего и сразу. Правда, здесь я хотела бы подчеркнуть, что речь не идет о видах отдыха или развлечений, которые могут быть потенциально опасными для жизни и здоровья. Но если хочет наиграться в компьютер — пусть наиграется, хоть сутки напролет. И уже потом — как только первичная жажда удовлетворена, переходите к другим видам отдыха и расслабления. Повторюсь — не следует навязывать то, что ребенку категорически не нравится. Если, конечно, он это уже пробовал. А если еще не пробовал, но отказывается, то предложите «провести эксперимент» — например, пригласите с собой в кино, на концерт, прогулку, рыбалку и так далее — проверить, а вдруг понравится?
— Чем чревата накопленная усталость?
— Усталость и недосыпание чреваты появлением психологических проблем: неврозом, снижением активности, отказом даже от тех видов деятельности, которые раньше приносили удовольствие — все это в конечном итоге снижает качество самой жизни. Поэтому отдыхайте полноценно.
Партнер проекта «Здоровье» медицинский центр «Добрый доктор».
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