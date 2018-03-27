Болела дома, к врачам не обращались: в Башкирии на руках у матери скончалась шестилетняя девочка

Минздрав в Башкирии начал расследование после смерти маленькой девочки в Стерлитамаке. Ребенок долго болел, но в больнице не наблюдался.

По одной из версий, девочка скончалась от гриппа штамма H1N1 — в народе называемого «свиным». Но эту информацию опровергают в республиканском Минздраве.

— Пока рано утверждать, от чего именно скончался ребенок. По официальным данным, в Башкирии нет ни одного умершего от гриппа. Точно о причинах смерти можно будет говорить на следующей неделе, когда придут результаты анализов, — сообщили Ufa1 в пресс-службе башкирского Министерства здравоохранения.

В республиканском Следственном комитете добавили, что предварительная причина смерти ребенка — внебольничная пневмония.

— Девочка долго болела дома. Сейчас выясняются обстоятельства смерти: показывали ли родители ее врачам или лечили самостоятельно, проводится проверка, — сообщили Ufa1 в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.