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В центре социальной помощи семье и детям на Весенней прошло групповое занятие «Счастливое детство»
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В центре социальной помощи семье и детям на Весенней прошло групповое занятие «Счастливое детство» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом сообщил представитель учреждения.
— Дети учились идти на компромисс, сотрудничеству, умению прислушиваться друг к другу, взаимоуважению и доброжелательности. Участники учились отличать хорошие качества от плохих качеств в ходе игровой беседы, — рассказали в центре.
В завершении занятия было проведено упражнение — «Что для тебя счастье?», где дети написали, что для них счастье, объединив все высказывания в общее солнышко.
Напомним, ЦСПСиД «ЗападноеДегунино» находится по адресу Весенняя улица, 20. (то)
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