В центре социальной помощи семье и детям на Весенней прошло групповое занятие «Счастливое детство»

Об этом сообщил представитель учреждения.

— Дети учились идти на компромисс, сотрудничеству, умению прислушиваться друг к другу, взаимоуважению и доброжелательности. Участники учились отличать хорошие качества от плохих качеств в ходе игровой беседы, — рассказали в центре.

В завершении занятия было проведено упражнение — «Что для тебя счастье?», где дети написали, что для них счастье, объединив все высказывания в общее солнышко.

Напомним, ЦСПСиД «ЗападноеДегунино» находится по адресу Весенняя улица, 20. (то)