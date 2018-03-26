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В Самаре предъявлено обвинение врачу по факту смерти пятилетнего пациента
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В Самаре предъявлено обвинение врачу по факту смерти пятилетнего пациента 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре третьим отделом по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение врачу анестезиологу-реаниматологу в причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Как сообщалось ранее, 23 июля 2017 года примерно в 09:00 в одной из стоматологических клиник Самары пятилетнему ребенку была начата процедура общего обезболивания и введения его в состояние медикаментозного сна. После введения нескольких медикаментозных препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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