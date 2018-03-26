Ещё
В детском технопарке «Кванториум» начались «Инженерные каникулы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском технопарке «Кванториум» начались «Инженерные каникулы» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
26 марта в детском технопарке «Кванториум» открылась школа «Инженерные каникулы» для обучающихся проектной группы.
— В течение пяти дней ребята смогут интенсивно работать над своими проектами, получая консультации у педагогов различных квантумов. Таким образом, особое внимание будет уделено развитию hard-компетенций, которые влияют на специфические навыки в областях электроники, программирования, 3D-технологий, аэродинамики и других, — рассказала заместитель директора детского технопарка «Кванториум» Ольга Петрова.
В завершение «Инженерных каникул» в «Кванториуме» пройдет деловая игра, в которой дети смогут развить soft-компетенции: умение коммуницировать и работать в команде как со сверстниками, так и с наставниками.
Работа проектной школы продлится до 30 марта.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Ярославская детская больница №1 возобновила оказание аллергологической помощи Мастера народных художественных промыслов могут получить льготные микрозаймы В детском технопарке «Кванториум» побывала изобретатель Ольга Михалкова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело5
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение