В детском технопарке «Кванториум» начались «Инженерные каникулы»

26 марта в детском технопарке «Кванториум» открылась школа «Инженерные каникулы» для обучающихся проектной группы.

— В течение пяти дней ребята смогут интенсивно работать над своими проектами, получая консультации у педагогов различных квантумов. Таким образом, особое внимание будет уделено развитию hard-компетенций, которые влияют на специфические навыки в областях электроники, программирования, 3D-технологий, аэродинамики и других, — рассказала заместитель директора детского технопарка «Кванториум» Ольга Петрова

В завершение «Инженерных каникул» в «Кванториуме» пройдет деловая игра, в которой дети смогут развить soft-компетенции: умение коммуницировать и работать в команде как со сверстниками, так и с наставниками.

Работа проектной школы продлится до 30 марта.