В смерти ребенка в стоматологии обвиняют врача-реаниматолога

Следователи Самары определились с подозреваемым в деле о смерти пятилетнего мальчика в частной детской стоматологии. Они предъявили обвинение врачу анестезиологу-ревматологу в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

— Медик проводил процедуру обезболивания и введения в медикаментозный сон пятилетнего мальчика. У ребенка произошло нарушение работы сердечного ритма. Юного пациента пытались реанимировать, но не спасли, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По версии следователей, мальчик погиб от повреждения передней стенки трахеи. Травму могли спровоцировать небрежные действия врача. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Суд уже наказал стоматологическую клинику, в которой умер ребенок. Организация выплатила административный штраф в размере 100 000 рублей.