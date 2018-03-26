Летние лагеря, которые будут работать в Москве

Каникулы, проведенные в городе, также могут быть неплохи. Особенно, если не торчать перед телевизором, а записаться в городской лагерь.

Арт-лагерь в Российской государственной детской библиотеке

Этим летом в Российской государственной детской библиотеке устроят настоящие творческие каникулы. Программа этого лета — «Большое литературное путешествие».

Ребят ожидает десять смен, из которых две — специальные. «Первоклассная смена» — это самая сказочная смена лета, разработанная специально для самых маленьких школьников (6-7 лет), и смена «Чтение как приключение» — для подростков 11 — 14 лет.

Организаторы готовят насыщенную культурно-развлекательную программу: квесты, игровые путешествия, литературно-познавательные занятия, инсценировки в жанре спонтанного театра, сюжетно-ролевые, командные и настольные игры, творческие мастер-классы и многое другое. Продолжительность каждой смены — пять дней, с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00.

Где: Калужская пл., 1 Цена: 3 000 рублей за 5 дней без питания (при предоплате до 26 апреля), 5000 рублей (при оплата в первый день смены), 1200 рублей (оплата за 1 день).

Возраст: 6-11 лет Когда: 1 смена (28 мая — 1 июня); 2 смена (4 — 8 июня); 3 смена (18 — 22 июня); 4 смена (25 — 29 июня); 5 смена (2 — 6 июля); 6 смена (9 — 13 июля); 7 смена (16 — 20 июля); 8 смена (30 июля — 3 августа); 9 смена (6 июля — 10 августа); 10 смена (13 — 17 августа). Летний лагерь les p'titsplus в детском центре P'titCREF на Арбате

Творческие и научные эксперименты, конкурсы, художественные проекты, экскурсии в парки, приключения, игры на свежем воздухе и мастер-классы — в программе les p’titsplus умещается столько всего интересного! При этом здесь успевают и учиться: летний лагерь проходит под руководством преподавателей-носителей английского и французского языков.

Каждая неделя в летнем лагере les p’titsplus посвящена определенной теме. К примеру, в дни экологии малыши будут собирать и изучать под микроскопом природный материал, сажать цветы и ухаживать за растениями. В неделю дизайна вместе с преподавателями создадут кукольную мебель, разработают наряды для картонных моделей и поучаствуют в фотовыставке, в дни кино снимут собственную картину и откроют «аллею звезд», а в период профессий попробуют себя в роли врачей, поваров и даже детективов.

Где: Большой Афанасьевский пер., 41 Цена: 17 000 рублей за 5 дней с 9.00 до 17.00 Возраст: 2-7 лет Когда: 19 июня — 25 августа, по будням Летняя творческая лаборатория в Культурном центре ЗИЛ

Творческие программы лаборатории совмещают передовые образовательные и развлекательные практики. В течение лета ребята смогут посвятить себя одной из креативных сфер: танцу, театру, урбанистике, дизайну, видеоблогингу и анимации.

Начинаться день в лаборатории будет с занятий современным танцем, йогой или фитнесом. Затем подростки будут исследовать тему смены, участвовать в профильных играх, мастер-классах и квестах, выполнять творческие задания, смотреть и обсуждать фильмы, ездить на экскурсии. Итогом смены станет индивидуальный или групповой творческий проект.

Продолжительность каждой смены — две недели. В лаборатории будет организовано трехразовое питание.

Где: ул. Восточная, 4, корпус 1. Культурный центр ЗИЛ Цена: 25 000 рублей

Возраст: от 11 до 17 лет Когда: с 4 июня по 24 августа с 10.00 до 18.00 Детский центр Еврейского музея

На практике дети создадут колонию живых организмов, выяснят, какое отношение Ньютон имеет к мыльным пузырям, и узнают, верна ли теория относительности.

Главное, чему учат детей в этом лагере, — искусство быть собой. Здесь не стремятся набить ребенка знаниями, а учат выражать эмоции, иметь собственное мнение и умению делать выбор.

Где: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А Цена: Полный день с обедом (разовое посещение) — 2300 рублей; полдня с обедом (разовое посещение) — 1600 рублей, полдня без обеда (разовое посещение) — 1200 рублей. Абонемент на неделю (5 полных дней с обедом) — 10 000 рублей. Абонемент на неделю полдня (5 неполных дней с обедом) — 6500 рублей.

Возраст: 5-13 лет Когда: с 4 июня по 24 августа по будням (понедельник — четверг с 09:00-18:00, пятница — 09:00-16:00)