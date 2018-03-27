«День аиста» состоится 31 марта

Потенциальные родители встретятся с воспитанниками Центров содействия семейному воспитанию ЗАО и ЮАО в городе мастеров «Мастерславль».

31 марта 2018 года воспитанники Центров содействия семейному воспитанию «Возрождение» и «Каховские ромашки» встретятся с потенциальными родителями в рамках городского мероприятия «День Аиста». Этот день особенно важен для всех участников встречи, поскольку её главной целью является содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. У ребят появляется шанс попасть в любящую семью, а у родителей — немного больше узнать о детях и, возможно, продолжить общение уже за пределами Мастерславля.

«День Аиста» пройдёт в городе мастеров, где обычно дети ищут призвание, но в последнюю субботу марта, помимо призвания, девочки и мальчики встретят потенциальных родителей.

В игровой форме воспитанники освоят разные профессии и пообщаются с кандидатами в приёмные родители, желающими усыновить ребёнка.

Ребята побывают в мастерских, вместе с потенциальными родителями, которые будут их наставниками. Помимо взаимодействия с детьми, кандидаты смогут получить консультации специалистов. Психологи Центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Возрождение» будут сопровождать воспитанников на протяжении всего дня.

Мероприятие «День Аиста» призвано помочь людям, желающим взять ребёнка на воспитание в свою семью и воспитанникам Центров содействия семейному воспитанию встретиться и сделать шаг на встречу друг другу.

Организаторы мероприятия: ГБУ ЦССВ «Возрождение», ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки».

Общее количество участников: 60 человек

План проведения мероприятия:

9.00 Регистрация взрослых.

9.30 Регистрация детей. Начало маршрута.

9:30 — 12:00 Посещение мастерских.

12.00— 13.00 Чаепитие.

12.00 — 14.00 Консультации специалистов.

Место проведения: Пресненская наб., д. 4, стр. 1. Город мастеров «Мастерславль».

Задать вопросы и записаться на мероприятие можно по тел. : 8 (495) 310 82 45. При себе иметь паспорт (для потенциальных родителей).