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В школе во 2-м Южнопортовом проезде прошел День добра и радости
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В школе во 2-м Южнопортовом проезде прошел День добра и радости 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В отделении для детей с ОВЗ школы № 2129 Южнопортового района прошел День добра и радости, приуроченный к Международному Дню людей с синдромом Дауна. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В течение дня в школе провели акцию «Солнце в нашем доме». Ребята своими руками изготовили солнышки из различных материалов как символ «солнечных» детей. Для акции «Оранжевое настроение» каждый класс «вырастил» апельсины с пожеланиями для каждого ребенка с синдромом Дауна и украсили ими дерево на первом этаже, — отметили в администрации.
В Международный день людей с синдромом Дауна люди по всему миру одевают или цепляют к одежде разноцветные носки. Таким образом, каждый может понять, что значит каждый день быть под пристальными взглядами окружающих. Веселый флешмоб «Разноцветные носки» никого не оставил равнодушным. В одежде каждого ученика и взрослого в этот день присутствовали солнечные цвета — желтый и оранжевый.
Завершением Дня добра стало дефиле в национальных костюмах народов России. (вт)
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