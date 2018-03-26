Донские следователи проверяют информацию о педофиле, орудовавшем в кинотеатре

Ростовчане рассказали, что в одном из кинозалов в торговом центре «Горизонт» на проспекте Нагибина сегодня, 27 марта, эксгибиционист напугал детей.

В паблике rostov_chp подписчик сообщил, что вместе с женой повел восьмилетних детей в кино. Супруги оставили детей в зале одних, а сами пошли на взрослый сеанс. После фильма дети рассказали о том, что происходило во время просмотра.

— Рядом с нашими детьми сел извращенец. Он сначала предложил им конфету, а потом снял штаны. Вышел из зала за пять минут до окончания сеанса. Ребёнок испугался и не сообразил, как вести себя в этой ситуации, — говорит ростовчанин.

— По факту сообщения следственным отделом по Ворошиловскому району СУ СК по Ростовской области организована доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя регионального следкома Галина Гагалаева

— Сами мы не имеем возможности обратиться в полицию, так как не являемся законными представителями ребенка, который сообщил о случившемся. Если полиция обратиться к нам за информацией, мы будем сотрудничать. Со своей стороны мы предприняли максимум усилий, чтобы такая ситуация не повторилась, усилили меры безопасности, — прокомментировала директор филиала АО «Киномакс» в Ростове Екатерина Сапожникова.