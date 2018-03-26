«Лого-лагерь» откроется для дошколят Капотни летом

К летнему периоду для отдыха детей и подростков в районе Капотня готовится серия развлекательных и спортивных мероприятий.

— Численность населения района составляет около 30 тысяч человек, из них более четырех тысяч детей и подростков. Для них подготовлена целая серия мероприятий, будут задействованы соцучреждения района, — сообщил заместитель главы управы района Капотня по работе с населением Сергей Тарасов

Так, для дошколят из ГБОУ «Школа в Капотне» в корпусах по адресам: Капотня, 2-17 и Капотня, 5-7, будет организован «Лого-лагерь» (с 01 по 30 июня). Кроме того, в течение первого летнего месяца также планируется открыть городской лагерь по программе «Московская смена» в корпусе по адресу: Капотня, 5-28.

Подопечные филиала «Капотня» центра социальной помощи семье и детям «Гармония» смогут посещать группу кратковременного пребывания без питания для детей школьного возраста на базе отделения ранней профилактики семейного неблагополучия. Группа будет состоять из 10-15 человек. Занятия будут проводиться в течение всего лета по сменам в соответствии с графиком: понедельник-четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

Также в районе для организации полезного досуга детей в возрасте от трех до 14 лет стартует проект «Лето в Капотне 2018». Проект будет реализовываться во дворце культуры «Капотня» при партнерском взаимодействии с ГБОУ «Школа в Капотне». Кроме того, поддержку в организации детского досуга детей, посещающих летние лагеря района Капотня, окажет библиотека № 134. Во время летних каникул для детей проведут литературные путешествия, обсуждения книг, беседы, викторины, творческие мастер-классы и еженедельные турниры любителей настольных игр.