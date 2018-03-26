Конкурс рисунков прошел в реабилитационном центре для детей в Химках

В Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Вера» провели конкурс рисунков. Мероприятие организовали совместно с министерством социального развития Московской области и местными отделением партии «Единая Россия»

Воспитанникам центра предложили нарисовать портреты своих родных и близких. Как отмечает руководство центра «Вера», дети и родители с удовольствием приняли участие в конкурсе. Все участники конкурса получили памятные подарки.

Я не думала, что это будет действительно так массово, столько много народу. Очень здорово, достаточно организовано. И хотя у меня дочка не любит шумные мероприятия, здесь ей понравилось. Мы в восторге

— Елена, посетительница центра «Вера».

В центре «Вера» регулярно проводят мероприятия, направленные именно на взаимодействие родителей и детей. По словам педагогов центра, такие занятия положительно сказываются на развитии особенных детей и в целом, укрепляют отношения в семье.