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Конкурс рисунков прошел в реабилитационном центре для детей в Химках
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Конкурс рисунков прошел в реабилитационном центре для детей в Химках 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Вера» провели конкурс рисунков. Мероприятие организовали совместно с министерством социального развития Московской области и местными отделением партии «Единая Россия».
Воспитанникам центра предложили нарисовать портреты своих родных и близких. Как отмечает руководство центра «Вера», дети и родители с удовольствием приняли участие в конкурсе. Все участники конкурса получили памятные подарки.
Я не думала, что это будет действительно так массово, столько много народу. Очень здорово, достаточно организовано. И хотя у меня дочка не любит шумные мероприятия, здесь ей понравилось. Мы в восторге
— Елена, посетительница центра «Вера».
В центре «Вера» регулярно проводят мероприятия, направленные именно на взаимодействие родителей и детей. По словам педагогов центра, такие занятия положительно сказываются на развитии особенных детей и в целом, укрепляют отношения в семье.
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