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В парке «Ваккосалми» в Сортавальском районе с 20-метровой скалы сорвался ребенок
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В парке «Ваккосалми» в Сортавальском районе с 20-метровой скалы сорвался ребенок 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ребенка нашли на дороге местные жители, его удалось спасти.
10 марта около 18 часов двое детей отправились на прогулку по скалам в парке «Ваккосалми» в Сортавальском районе.
Однако затея оказалась слишком опасной — в результате один из ребят сорвался со скалы высотой примерно 15−20 метров и упал на дорогу, получив травмы. К счастью, его тут же заметили местные жители, которые сразу вызвали «скорую» и спасателей, сообщают районные СМИ.
Пострадавшего мальчика доставили в Сортавальскую больницу. Второго из друзей, который застрял на скале и не мог самостоятельно оттуда выбраться, пришлось вызволять из беды спасателям. Сотрудник Сортавальского поисково-спасательного отряда спустился к ребенку по веревке, обвязал его покрепче и поднял в безопасное место. Вся спасательная операция заняла не более получаса.
Фото — fotokto.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
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