В парке «Ваккосалми» в Сортавальском районе с 20-метровой скалы сорвался ребенок

Ребенка нашли на дороге местные жители, его удалось спасти.

10 марта около 18 часов двое детей отправились на прогулку по скалам в парке «Ваккосалми» в Сортавальском районе.

Однако затея оказалась слишком опасной — в результате один из ребят сорвался со скалы высотой примерно 15−20 метров и упал на дорогу, получив травмы. К счастью, его тут же заметили местные жители, которые сразу вызвали «скорую» и спасателей, сообщают районные СМИ.

Пострадавшего мальчика доставили в Сортавальскую больницу. Второго из друзей, который застрял на скале и не мог самостоятельно оттуда выбраться, пришлось вызволять из беды спасателям. Сотрудник Сортавальского поисково-спасательного отряда спустился к ребенку по веревке, обвязал его покрепче и поднял в безопасное место. Вся спасательная операция заняла не более получаса.