Малыш и не Карлсон: 10 мамских правил в самолете

Какие игры брать в самолет и как помочь ребенку, если у него закладывает уши? Педиатр Ярослава Матвеева и психолог Елена Патрикеева рассказывают, как не устать во время полета с ребенком и какие вещи стоит взять на борт самолета.

Не бойтесь летать с детьми до года

Летать с ребенком можно с раннего возраста, но у большинства авиакомпаний есть запрет на перелет с новорожденными младше семи дней.

Многие врачи рекомендуют начинать полеты с 3-месячного возраста, так как до этого момента организм ребенка адаптируется к новой жизни. Но перед перелетом, в любом случае, проконсультируйтесь с педиатром. Если нет никаких противопоказаний, и ребенок совершенно здоров, летите спокойно!

С младшим ребенком мы летаем с 3,5 месяцев, и, на мой взгляд, это идеальное время: малыш много спит, его легко отвлечь (грудью, например). Перелет с детьми до полугода дается легко — большую часть времени дети спят на борту самолета.

Если у ребенка насморк, проконсультируйтесь с педиатром перед полетом

При любых симптомах ОРВИ и даже при незначительном насморке любой врач порекомендует отложить авиаперелет. В этот период и так ухудшается работа слуховой трубы, а перелет может усугубить положение. Это, кстати, касается и детей с аденоидами. Но, конечно, все решается индивидуально.

Самые неприятные (а иногда опасные) моменты перелета — взлет и посадка. Они приносят дискомфорт взрослым с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Дети же страдают головными болями при взлете или посадке при наличии кист головного мозга и внутричерепной гипертензии.

Увлажняйте слизистую носа во время перелета

Сухой воздух в салоне самолета — это большая проблема для ребенка. Если слизистая обезвожена, она работает крайне плохо, активно образуется слизь, а это затрудняет носовое дыхание (особенно у малышей) со всеми вытекающими капризами.

Поэтому очень важно увлажнять слизистую носа: капать физ. раствор или любой другой изотонический солевой раствор в нос.

Чаще давайте пить ребенку — и лучше всего воду. Минимальный объем — 30 мл на кг веса в сутки — ребенок выпить обязан.

Следите, чтобы у ребенка не закладывало уши Избежать заложенности ушей можно несколькими способами. Если ребенок маленький (на ГВ), во время взлета и посадки ему можно дать грудь, пустышку или бутылочку с питанием.

Детям постарше за 10 минут до взлета и посадки можно закапать «Виброцил» или сосудосуживающие капли в нос. На борту самолета предложите им леденец и воду. Леденец, кстати, очень выручает в этой ситуации!

Не кормите ребенка плотно перед полетом

Детки до двух лет редко страдают «укачиванием». Если ваш ребенок старше и его укачивает во время перелетов, не кормите его плотно перед полетом, а на борт возьмите яблоко или кислые карамельки. Еще вариант — давайте малышу пить мелкими глотками. Более взрослым детям помогут мятные конфеты.

Единственный в мире препарат от «морской болезни», который разрешен детям с 2 лет, — это «Дименгидринат».

Берите в самолет снеки для детей

С грудными малышами и детьми до двух лет легко летать в плане питания — детские смеси и пюре в банках разрешают брать с собой в большинстве случаев. А для дошкольников я советую брать в ручную кладь орешки, печенье, фрукты, сухофрукты, кукурузные палочки.

Уточняйте список разрешенных продуктов заранее на сайте авиаперевозчика. Если перелет недолгий, то с перекусами проблем возникнуть не должно, а если лететь предстоит долго, то заранее позаботьтесь о заказе детского питания на борту самолета.

Учитывайте режим ребенка, подбирая рейс

По возможности выбирайте не самые длинные перелеты. Совсем идеально, если полет совпадает с дневным сном ребенка или хотя бы не сильно сбивает ему режим.

Заранее узнайте, какие услуги авиакомпания предлагает для детей. Это может быть люлька для малышей до года или места в первом ряду с внушительным пространством впереди.

Будьте спокойны во время перелета

Дети быстро реагируют на родительскую тревогу. Они буквально считывают ее и тоже становятся беспокойными. Если вы сомневаетесь, стоит ли лететь с ребенком, сначала подумайте и проработайте свои тревоги, а потом заказывайте билеты.

Важный момент: лучший способ успокоить малыша во время полета — мамина грудь.

Дайте ребенку возможность изучать пространство вокруг

Когда дети начинают ходить, им интересно все. Особенно, когда речь идет о самолете. Антибактериальными салфетками протрите все пространство вокруг, чтобы маленький ребенок мог спокойно изучать иллюминатор и ручки сидений, пока не разрешат отстегнуть ремни. Смело используйте соседние места, если они свободны.

Полет — это многочасовая «развивашка»

Надо понимать, что маленькому ребенку в закрытом пространстве довольно скучно. В какой-то момент ему захочется уползти, убежать, изучить весь самолет или хотя бы попинать переднее сидение. Если вы хотите избежать 4-часовых мультиков, берите из дома игрушки и книги. Очень советую дорожные наборы игрушек. Мои любимчики — Оргамамзер. Их собирают индивидуально под возраст ребенка. Только учитывайте, что без маминой включенности ни одна игра надолго не заинтересует ребенка. Полет — это многочасовая развивашка — только так ребенку будет весело, а соседям спокойно.