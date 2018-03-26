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В КЦ «Митино» пройдет интерактивная программа для детей
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В КЦ «Митино» пройдет интерактивная программа для детей 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» 31 марта состоится познавательно-интерактивная программа для детей. Мероприятие будет организовано в рамках детского клуба выходного дня «Субботка». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов центра Светлана Мухрина.
— Приглашаем малышей в возрасте от четырех лет и старше поучаствовать в играх, конкурсах и тематических викторинах, которые подготовили наши веселые аниматоры, — сказала Светлана Мухрина.
Познавательно-интерактивное мероприятие состоится по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало программы в 13.00. Вход свободный.
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