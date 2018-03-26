В рамках Недели детской книги в библиотеке на Астрадамской провели викторины и игры

Литературно-игровую программу для детей «Книжкины именины» провели в библиотеке № 23 на Астрадамской улице. Мероприятие прошло в рамках Недели детской и юношеской книги и было рассчитано на читателей от трех до 12 лет. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— В ходе программы дети узнали об истории возникновения праздника «Книжкины именины», совершили путешествие по страницам литературных произведений, приняли участие в играх и викторинах, — рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова

Напомним, адрес библиотеки № 23: ул. Астрадамская, д. 4. (мю)