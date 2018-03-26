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В рамках Недели детской книги в библиотеке на Астрадамской провели викторины и игры
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В рамках Недели детской книги в библиотеке на Астрадамской провели викторины и игры 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Литературно-игровую программу для детей «Книжкины именины» провели в библиотеке № 23 на Астрадамской улице. Мероприятие прошло в рамках Недели детской и юношеской книги и было рассчитано на читателей от трех до 12 лет. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— В ходе программы дети узнали об истории возникновения праздника «Книжкины именины», совершили путешествие по страницам литературных произведений, приняли участие в играх и викторинах, — рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
Напомним, адрес библиотеки № 23: ул. Астрадамская, д. 4. (мю)
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