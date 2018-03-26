Эмоциональный «магнит» для успешной учебы

СодержаниеЗачем развивать эмоциональный интеллект у детейЧто важнее для ребенка: IQ или EQ?Где купить «коробочку для нервов»

По данным журнала Forbes, из 500 богатейших людей планеты более трети не имеют университетских дипломов. Доходы образованных миллионеров, как сообщается в журнале, ниже чем заработки коллег, не получивших престижного документа об образовании.

Что же важнее: IQ или EQ? В чем их принципиальное отличие для развития ребенка и что именно нужно предпринять родителям, чтобы эмоциональный интеллект детей развивался, обеспечивая им в будущем комфортное обучение и общение, разбираемся вместе на MedAboutMe.

Зачем развивать эмоциональный интеллект у детей

Силу эмоций чувствуют все, но что люди знают о них? Спрятавшись среди ста миллиардов нейронов головного мозга, эмоции составляют важную часть интеллекта. Эмоционального интеллекта, который ученые называют «ключом» к гармоничной жизни и успешной карьере.

Личный опытДино Петридес, профессор кафедры психологии, Лондон

Все наши действия, так или иначе, связаны с эмоциями. Концепция эмоционального интеллекта разрабатывается многими учеными XX века и я почти двадцать лет занимаюсь его исследованием с тех пор, как прочел об этом книгу Дэниела Гоулмана.

Убежден, что жить «на автопилоте» нельзя. Хотя многие люди так и делают, выстраивая цепочку: работа — продвижение по службе — больше денег — семья — успешные дети. Так продолжается всю жизнь. Люди механически выполняют действия, не задумываясь о природе своих поступков. Подобный образ жизни приводит к эмоциональному разочарованию.

Надо обязательно оценивать собственное поведение, задавая именно себе вопросы: Что и почему я делаю? Для чего мне это нужно? Чем я пожертвовал, добиваясь всего?

Для саморефлексии не обязательны университетские знания. Каждый человек может помочь себе сам. Это не просто концепция, а практический инструмент, который с успехом используется ведущими мировыми компаниями, например Google

Известные психологи Питер Саловей и Джон Мейер определили эмоциональный интеллект как совокупность нескольких навыков:

точная оценка эмоций других людей и такая же точность в способе выразить собственные; умение управлять эмоциями для эффективного решения проблем; способность осознавать, классифицировать и развивать эмоции для правильного построения взаимоотношений; использование информативности эмоций для управления и своими, и чужими эмоциями. Комментарий экспертаМарина Вейнис, преподаватель РКИ, филолог, вице-президент российско-нидерландского фонда «Содружество»

Эмоциональный интеллект необходим для социализации ребенка в обществе, в окружающем его социуме. К сожалению, школа не учит ребенка социальному поведению, как правильно малышу выразить свои эмоции в отношении сверстников и взрослых, как рассказать о своих чувствах, переживаниях, обидах, тревогах, как мотивировать себя на изучение трудных предметов.

В Нидерландах, например, большое значение придается эмоциональному интеллекту ребенка. В голландском обществе ты должен быть успешен социально, а для этого не обязательно быть умным.

Именно поэтому в начальных и средних голландских школах преподаватели направляют некоторых учеников на прохождение тестов по социальной адаптации и уровню эмоционального интеллекта. Малыши обучаются навыкам решать конфликтные ситуации, эмпатии по отношению к окружающим, контролировать свои чувства: проявление радости, гнева, обиды, любопытства, выражению гордости за свои достижения и победы.

Думаю, педагогам в российской школе имеет смысл обратить внимание на эту проблему и уделять больше внимание развитию эмоционального интеллекта школьников, чтобы в дальнейшем их жизненные успехи измерялись бы не только количеством победителей научных олимпиад, но и крепкой дружбой, ощущением счастья от каждого прожитого дня, умением найти общий язык со сверстниками, коллегами, соседями, друзьями.

Зачем людям нужен эмоциональный интеллект? Для того чтобы намерения превращались в действия, но не импульсивные, а осознанные и обоснованные.

Зачем нужно развивать эмоциональный интеллект? Для успешного общения с другими людьми, налаживания продуктивных связей, воспитания детей, преодоления трудностей и снятия стресса, распознавания эмоционального состояния других людей.

Комментарий экспертаАлександр Косачев, писатель, социальный педагог-психолог

В психиатрии есть, характеризующий доминирующий тип матери, не интересующейся потребностями других людей — «шизофреногенная». Ребенку вербально будет дано разрешение на действие («Можешь погулять!»), но невербальная форма (жесты и мимика) говорят о другом («Стой и никуда не уходи!»).

Следовательно, у малыша не будет понимания социальных норм, он будет пассивно ждать указов, а его психоэмоциональное состояние будет холодным, несчастным.

Тоже самое произойдет с ребенком и в школе без участия эмоций в образовательном процессе. Ученик не сможет обучиться и понять многие вещи. Литературу, изобразительное искусство преподавать станет бессмысленно, поскольку они направлены на работу с эмоциями — это их главная задача.

Л. С. Выготский утверждал, что «Эмоциональное развитие детей — одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога». Эмоции позволяют побуждать ученика к образованию, устанавливать контакты, понимать себя и других, транслировать собственные переживания.

Таким образом, эмоции являются важнейшим психическим процессом, которые необходимы для образования и становления человека как личности, а также для яркой и счастливой жизни.

Что важнее для ребенка: IQ или EQ?

Билл Гейтс , создавший крупнейшую корпорацию, оставил гарвардский университет после второго курса. В штате его компании половина сотрудников без диплома, но они отличаются креативными способностями и умением работать в команде. Значит ли это, что учиться не стоит? Ни в коем случае, утверждают педагоги и психологи. Необходимо, наряду с получением знаний, выработать свой стиль справляться с трудными ситуациями в жизни. Развитие эмоционального интеллекта помогает научиться так управлять собственными эмоциями, чтобы они не вредили другим людям.

Комментарий эксперта Любовь Богданова , психолог, руководитель Международного центра изучения и практики осознанного дыхания

Эмоции — это часть человеческой жизни, но в нашем социально-культурном пространстве нет понимания, что культуре эмоций следует обучать с детства точно так же, как культуре физического тела.

Родители приучают детей мыть руки и чистить зубы, но об эмоциональной чистоте не задумываются. С одной стороны — это закономерно, если сами родители не владеют такими навыками и не видят в этом потребности.

Однако по данным Национального Медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ , в состоянии здоровья школьников проявились существенные негативные тенденции, одной из которых является хронический стресс.

Среди доминирующих нарушений отмечаются функциональные отклонения в работе нервной системы и психической сферы.

Наиболее частые проявления эмоциональных нарушений у детей:

общая тревожность ребенка; эмоциональная истощенность; агрессия; проблемы в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Хочется верить, что родители будут серьезнее относиться к состоянию эмоциональной сферы детей и подростков. Отсутствие эмоциональной культуры разрушает не только здоровье, но, в итоге, мешает успешности в жизни.

Поэтому так важна грамотная работа с эмоциями детей в школе. Ведь там ребенок встречается с полным спектром эмоций — от радости и воодушевления до разочарования и гнева.

Желательно, чтобы учителя помогали детям справляться с негативными эмоциями, не подавляли их в себе, не вымещая на окружающих. Даже избыточные позитивные эмоции требуют приведения их в гармоничное русло.

Вот почему Организация Объединенных Наций совместно с Международным Фондом по работе с дыханием открыла специальную программу «Дыхание в школах». Небольшими дыхательными упражнениями буквально за 10-20 секунд (!) можно нормализовать эмоциональное состояние человека — и взрослого, и ребенка. Дыхательные упражнения можно выполнять в любом положении тела (стоя, сидя, лежа, в ходьбе), в любой обстановке — в классе, в холле, на улице, применять для группы детей или для одного ребенка. Учителя благодаря этим упражнениям также улучшат свое эмоциональное и физическое состояние. Если навыкам грамотной работы с дыханием для управления эмоциями обучить еще и родителей, то появляется серьезный шанс на оздоровление всей семьи.

Почему же так важно развитие эмоционального интеллекта? К сожалению, блестящие знания и высокий коэффициент интеллекта (IQ) не всегда помогают добиться такого же великолепного успеха в жизни и карьере. Знания важны, но не менее важно умение совладать с эмоциями перед важным выступлением или экзаменом. Ученые убеждены в том, что тандем IQ с развитым эмоциональным интеллектом (EQ) способен помочь достижению целей и в личной жизни, и в карьере.

Комментарий экспертаАнжела Николаевна Орлова, заведующая психолого-педагогическим отделением Центра Здоровья и Развития имени Святителя Луки

В отечественной педагогике положение об эмоциональном интеллекте является одним из основополагающих, на этом строится весь процесс обучения. О единстве аффекта и интеллекта говорили: Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн.

Особенно важно развитие эмоционального интеллекта именно в дошкольном возрасте, так как в это время идет активное формирование различных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) и эмоциональное становление детей.

К сожалению, современные родители чрезмерное внимание уделяют обучению ребенка-дошкольника школьным навыкам: чтению, письму, счетным операциям, в ущерб развитию распознавания своих эмоций и эмоций окружающих, развитию активности и самостоятельности в различных видах деятельности, что, на сегодняшний день, является главным элементом понятия «психологической готовности к школе».

Где купить «коробочку для нервов»

Что же делать родителям, чтобы научить ребенка «прятать нервы в коробочку»? Для начала, самим разобраться в понятии такое «эмоциональный интеллект».

Как научить малыша осознавать собственные эмоции?

Принять вообще мысль существовании эмоции, и понять, что они являются нормальной реакцией организма на происходящее.

Признать право ребенка на их проявление.

Важно!

Запрет на эмоции — самая распространенная ошибка взрослых. Ребенку в это время нужна поддержка, а не наказание.

Разговаривать с детьми об эмоциях. Тем самым, родители помогают им познавать мир. В этом случае хорошо помогают мультфильмы. Обсуждая, что происходит и как реагируют персонажи на события, не стоит категорически делить эмоции на «хорошие» и «плохие». Лучше, если родители объяснят, что негативная реакция мешает, а положительная, наоборот, помогает в жизни достижению цели.

Научить осознавать эмоцию физически (т. е. глубоко подышите сами, прежде чем крикнуть и запретить). Покажите, как управлять своими эмоциями.

Предложите альтернативный путь решения — договориться.

Развитие эмоционального интеллекта потребует времени, но польза для ребенка очевидна:

умение ориентироваться во взаимоотношениях в коллективе; контролировать эмоции — значит контролировать стресс и, соответственно, не навредить собственному здоровью; эмоциональная уравновешенность позволяет выстроить правильные взаимоотношения со сверстниками, избежать одиночества; понимание собственных эмоций позволит понять чувства других людей и наладить общение. Комментарий эксперта Елена Михайловна Макарова , клинический психолог Центра Здоровья и Развития имени Святителя Луки

Когда мы говорим об обучении, то подразумеваем приобретение знаний и навыков. Но на самом деле все гораздо сложнее. Кроме знаний дети в школе учатся дружить, общаться в коллективе, учатся преодолевать трудности и неудачи. И если у ребенка нет желания и заинтересованности в предмете, то результат обучения будет низкий. Ну а для того, чтобы настроиться на работу, правильно понять собеседника и вместе совершать открытия, необходимы специфические умения и навыки. В настоящий момент развитие таких личностных качеств входит в перечень результатов школьного обучения.

Сейчас большую популярность набирают методики развития эмоционального интеллекта — способности человека распознавать эмоции других, руководствоваться в своей деятельности состоянием партнера, управлять своим эмоциональным состоянием. Наша жизнь с малым опытом детского взаимодействия со сверстниками во дворе, без сюжетно-ролевых игр, более закрытая и тревожная подталкивает к некой изоляции, в которой ребенок находит иной способ контакта со сверстниками — через разнообразные коммуникаторы, мессенджеры и чаты. Формируется стиль общения, который не включает в себя считывание эмоций партнера и живое взаимодействие. Ведь не случайно появились смайлики, которые говорят, что эмоции в разговоре все-таки необходимы! Но смайлики не могут заменить тесного эмоционального общения людей. А чтобы оно стало полноценным, его надо развивать и тренировать. Поэтому в современном обучении акцент правильнее делать на развитие эмоционального интеллекта, на накопление опыта взаимодействия и управления своими эмоциями.

По результатам исследований ученых, успешность руководителя зависит от его эмоционального интеллекта на 80%, а всего на 20% от IQ.

Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта может быть таким, каким ему нужно быть в определенной ситуации для достижения цели. Он умеет эффективно справляться со стрессовой ситуацией и управлять своими эмоциями.

В магазинах не продают коробочек, куда можно спрятать нервы. Ребенка нужно научить создавать такую «коробочку» самостоятельно.

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