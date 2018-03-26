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Следователи проверяют сообщения об инциденте в курганском детсаду
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Следователи проверяют сообщения об инциденте в курганском детсаду 

RT на русском 2 часа назад
Следователи начали проверку информации об инциденте в курганском детском саду, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. Как утверждается, в Заозёрном воспитательница во время прогулки толкнула капризничавшего ребёнка в сугроб и оставила на улице.
«Предстоит детально установить и оценить фактические обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, после чего будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
Ранее Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.
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