Следователи проверяют сообщения об инциденте в курганском детсаду

Следователи начали проверку информации об инциденте в курганском детском саду, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. Как утверждается, в Заозёрном воспитательница во время прогулки толкнула капризничавшего ребёнка в сугроб и оставила на улице.

«Предстоит детально установить и оценить фактические обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, после чего будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.