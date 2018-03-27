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Бородатый журналист с набором ярких помад пожаловался на глазеющих детей
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Бородатый журналист с набором ярких помад пожаловался на глазеющих детей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Журналист, писатель и активист Джейкоб Тобиа (Jacob Tobia) опубликовал в издании BuzzFeed колонку, в которой рассказал о трудностях жизни человека, вид которого не соответствует своему полу.
Мужчина, который носит бороду и помаду, обратился к родителям из США и других стран и объяснил, что постоянно чувствует на себе чужие взгляды. «Есть люди, которые смеются надо мной и фотографируют без разрешения, есть люди, которые кричат „Обожаю твой наряд!“ или „Где ты взял эту помаду?“, — начал рассказ Тобиа.
По его словам, самой раздражающей прослойкой зевак оказались дети, которые просто глазеют на него. Журналист признал, что его вид приводит юных очевидцев в замешательство. В связи с этим Тобиа обратился к родителям с просьбой просветить детей, чтобы те узнали больше о сообществе людей, которые не вписываются в рамки бинарной гендерной системы.
Он призвал людей, которые занимаются воспитанием будущего поколения, перестать их одергивать и начать объяснять, что „мальчики иногда могут носить губную помаду, и это нормально“.
»Не стесняйтесь говорить обо мне все, что хотите. Не стесняйтесь рассказывать своим детям о прекрасном радужном спектре полов, существующих в этом мире. Не стесняйтесь говорить им, что они могут быть тем, кем хотят», — подытожил Тобиа.
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