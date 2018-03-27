В Ульяновске после убийства матерью 3 детей родителей отправят на медосмотр

После трагедии на улице Бебеля 19 марта, когда мать убила трех своих детей и покончила с собой, Сергей Морозов предложил отправлять всех родителей региона на диспансеризацию.

По словам пресс-секретаря руководителя области Тимофея Гончарука, Сергей Морозов предложил организовать для ульяновских родителей особую диспансеризацию, чтобы следить за их эмоциональным состоянием. Уже отданы распоряжения по разработке соответствующих изменений в региональном законодательстве.

— Мы должны отреагировать на дикое и ужасное событие в Ульяновске. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы родители проходили диспансеризацию, чтобы следить за их эмоциональным состоянием. Мы должны уберечь детей, — приводит слова губернатора его пресс-секретарь.