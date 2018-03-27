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Нижегородку, чей ребенок умер от истощения, проверят психиатры
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Нижегородку, чей ребенок умер от истощения, проверят психиатры 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
35-летняя нижегородка, чей ребенок умер от истощения в больнице, в настоящее время направлена в институт психиатрии им. Сербского, где психиатры дадут оценку ее психическому здоровью.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Следственном отделе по Канавинскому району СКР по Нижегородской области.
Направление женщины в институт психиатрии проводится в рамках возбужденного уголовного дела, после смерти ее ребенка в больнице.
Как сообщалось ранее, мальчик родился в апреле 2017 года.
Мать ребенка и ее 32-летний муж, являвшиеся приверженцами секты «Анастасия», не исполняли обязанности по его воспитанию и кормлению, в результате чего ребенок похудел с 4 до 2,5 кг, у него развились тяжелые заболевания, и медикам пришлось госпитализировать ребенка в реанимационное отделение детской больницы. Спасти его жизнь врачи не смогли.
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