Что родители ценят в мультфильмах больше всего

Редакция Tlum.Ru провела опрос для своих читателей: «Что для вас главное в мультфильме?». Родители поставили на 1 место интересный сюжет, за него проголосовало 56%. На втором месте находится мораль (21%). Только 15% родителей считают, что главное, чтобы мультфильм нравился ребенку, а не им. А красивую и яркую картинку ценят и того меньше — всего 6%.

Мы решили узнать более развернутые ответы и спросили троих родителей о том, как они выбирают мультфильмы для своих детей (и выбирают ли).

Галина, 36 лет, двое детей — 10 и 8 лет.

«Когда Соня была маленькой, я не очень сильно следила за тем, что она смотрит. Любой яркий и познавательный мультфильм, который ее занимал, был заранее мной одобрен. Иногда я смотрела мультики с ней, но очень редко. Когда она стала чуть постарше, я стала следить за телевизором чуть больше. У меня появился список «одобренных» мультфильмов — в основном, советских, плюс хорошие современные мультсериалы. Но, если мне что-то не нравилось, а она была в восторге — ладно уж, пусть смотрит.

Когда родился Кирилл и у нас появилась няня, я уже предоставила готовый список к просмотру. Главное для меня был поучительный сюжет, жизненные уроки, которые выносят герои. Когда сын был совсем маленький, он любил мультики типа «Лунтика». Потом ему стало скучно, и он переключился на мультфильмы для детей чуть постарше.

В опросе я голосую за мораль, так как ребенок, особенно маленький, должен при просмотре учиться".

Ирина, 24 года, сыну 5 лет.

«Я не работаю, поэтому мы с Димой проводим время вместе. И мультики смотрим вместе. Я люблю мульты для взрослых, вроде «Симпсонов». Думаю, когда Дима чуть подрастет, мы могли бы смотреть их вдвоем, пока рано, конечно.

Для меня главное, чтобы мультфильм был занимательным и простым, и я могла немного отдохнуть во время просмотра. Один раз мы включили «Ральфа», потому что я сама его не смотрела, хотела наверстать. У Димы был вопрос на каждую секунду фильма, смотреть оказалось невозможно, поэтому пока я выбираю, что попроще.

В опросе я голосую за сюжет, ведь если мультфильм не увлечет ребенка, он просто не станет его смотреть".

Дмитрий, 32 года, сыну 6 лет.

«Честно скажу — этим занимается мама. Иногда мы смотрим что-то вместе, но редко. В кино пару раз ходили на новинки, когда ребенок просит. Мне в общем все равно хочет он на хороший или плохой мультик, я свожу. Он все равно через неделю забудет и будет смотреть что-то еще. Он очень много смотрит вообще, все подряд, как мне кажется.

Если его что-то увлекает, хорошо. Я не против ни «Маши и Медведя», ни «Покемонов», ни еще чего-нибудь, пускай. Я сам в детстве ходил к другу и смотрел все что показывают, вроде нормальным вырос.

Главное для меня — чтобы ребенку нравился, что еще может быть главным?".