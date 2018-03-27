Людмила Доронина: «Добро всё равно должно побеждать. Это аксиома»

О роли театра кукол в жизни и судьбе человека, его влиянии на мировосприятие детей рассказывает актриса и кукловод высшей категории Людмила Доронина, исполнившая более сотни ролей в кукольных спектаклях.

Монстры и понятие добра

В. Толстой: Людмила Ивановна, какой момент вам кажется самым важным и интересным в жизни актёра театра кукол?

Л. Доронина: Всегда запоминается момент, когда впервые берёшь в руки новую куклу, и ещё предстоит её оживить, найти для неё не только голос и походку, но и характер, и душу, одним словом — вдохнуть в персонаж жизнь!

— Характер, душа, стремление к добру всегда были свойственны героям советских мультиков, а сейчас нашим детям нередко приходится видеть на экранах рисованных и кукольных монстров, для которых само понятие добра очевидно далеко не всегда. Как такая тенденция ощущается в театре?

— Да, я часто общаюсь с мамочками, для которых многие современные мультики — источник беспокойства за будущее своих детей. Сталкиваясь с агрессией, дети начинают вести себя деструктивно — ломать игрушки, грубить старшим, не слушаться. Иногда родители даже советуются, какой спектакль стоит посмотреть их детям, чтобы у них снизился уровень агрессии. И я советую классику — тот же «Буратино», тот же «Теремок»… Научить ребёнка добру, дать ему хорошие примеры — это главная задача театра кукол. Без воспитательной миссии того театра кукол, каким я его себе представляю, просто не может быть. Об этом мы как-то начинаем забывать, увлекаясь формами, какими-то творческими находками, самовыражением…

Что оставим в душе?

— Но ведь театр кукол сейчас ориентирован не только на детскую аудиторию…

— Театру кукол сейчас подвластны многие сценические жанры — и юмор, и сатира, и сказки, и басни. У нас недавно появились очень хорошие спектакли для взрослых — «Про Федота-стрельца» и «Мюнхгаузен-шоу», которые привлекают к себе большое зрительское внимание. И всё же главные наши зрители — именно дети. Именно в возрасте от трёх до десяти лет у них формируется вкус, характер, основы будущей жизненной позиции. И оттого, что мы оставим в их душах, во многом зависит и то, захотят ли они продолжить знакомство с театром, став подростками, а потом и взрослыми людьми. Станут ли они творческими личностями или закоренелыми прагматиками. И надо не просто показывать ребёнку какие-то нравственные основы, но и делать этот так, чтобы он верил нам и нашим персонажам. Необходимо говорить о добрых делах, дружбе, верности.

— И запрос на это появился со стороны родителей?

— А он никогда и не исчезал. Взрослые чувствуют изменения в ритме жизни, который выражается и в детской гиперактивности. Может быть, не все родители желают своим детям быть добрей и мягче, может быть, многим из них кажется, что детей правильнее приспособить к суровой реальности бытия. Но многие понимают: человек, не восприимчивый к добру, не может быть счастлив по-настоящему. Так что перед театром кукол остаётся задача, ради которой он, вероятно, когда-то и создавался: показать детям, что такое хорошо и что такое плохо…

Репертуар определяет зритель

— А те, от кого зависит репертуарная политика, это понимают?

— Театр сейчас живёт очень насыщенной жизнью. Постановок очень много и они отличаются большим разнообразием. А какому из спектаклей жить долго — решает зритель. Именно от него в первую очередь и зависит репертуарная политика. Режиссёры пробуют, экспериментируют, ищут оригинальные решения и подходы, но последнее слово в любом случае остаётся за зрителем.

— А запросы и вкусы зрителей с советских времён сильно изменились?

— Звонкий детский смех в зрительном зале звучит одинаково во все времена — и в советское, и в нынешнее. Принципиально ничто и никто не меняется. Дети и тогда, и сейчас переживают вместе с героями приключения, сложные ситуации, чудеса. Показательно и то, что несмотря на засилье компьютерных игр, дети продолжают посещать театр. Они ходили сюда, ходят и будут ходить. От нас требуется только одно: делать хорошие добрые интересные спектакли. Можно придумывать разные формы выражения, но суть остаётся одна: добро всё равно должно побеждать. Это аксиома. Даже если в реальной жизни всё наоборот. Если человек с детства знает, что добро существует, это помогает ему сделать в жизни правильный выбор. Иначе зачем вообще ходить в театр — только ради развлечения? Развлечений сейчас и так более чем достаточно. Театр должен учить, театр должен воспитывать. Недавно в трамвае встретила маму с ребёнком, пятилетним малышом, который отказался садиться и предложил свободное место маме: «Ты же устала, ты же была на работе… ». И за этого мальчика я спокойна — если уже в таком возрасте человек способен на заботу, участие, сострадание, то это будет хороший сын, хороший муж и хороший отец.

— Городская публика чем-то отличается от сельской?

— Театр часто выезжает на гастроли и на фестивали в разные города, но дети везде примерно одинаковы. Если спектакль им нравится, то нравится он им везде — и в городе, и в деревне. Однажды выезжали в Республику Чувашия со спектаклем «Терёшечка», где я играю Човылиху — некое подобие Бабы-яги. В финале она исполняет танец, и чувашские дети выходили плясать вместе с ней прямо на сцену. По сюжету я похищаю Терёшечку, сажаю его в мешок, и мальчик, который уже в Ульяновске сидел в первом ряду, попытался у меня этот мешок отобрать. Дети верят в реальность того, что происходит на сцене… Нередко подобные случаи происходят на детских утренниках, когда какая-нибудь нечисть похищает Деда Мороза, Снегурочку или мешок с подарками. Они и пугаются, и искренне возмущаются, и радуются счастливому финалу.

От Лягушки до Ёжика

— А порой не тянет, глядя на молодёжь, сыграть что-нибудь авангардное?

— Разнообразия хочется всегда, но надо, чтобы режиссёр разглядел в тебе тот образ, который он ищет. Труппа у нас большая, и в одном спектакле занять всех артистов невозможно. А чувство нереализованности — это вечный спутник любого творческого человека.

— А почему всё-таки решили выбрать именно театр кукол?

— Мне предлагали после училища работу в театре драмы. Но любовь к кукольным постановкам у меня сохранилась со школьных времён. Мою первую роль — Лягушки в «Теремке» — я сыграла ещё в четвёртом классе, в школьном кружке. Сейчас я в «Теремке» играю уже Ёжика… Так что такая вот актёрская карьера.

— Есть ли у театра проблемы?

— Мы очень много работаем на выездах по детским садам. Конечно, дети рады, что сказка приходит к ним в гости, но одно дело спектакль, сделанный на мобильных декорациях, а другое — на театральной сцене, где атмосфера сказки присутствует изначально. Спектакль в детском саду воспринимается как событие более рядовое, а вот визит в театр запоминается надолго.

— Что вы пожелаете коллегам по «цеху»?

— Хочу поздравить всех коллег с международным Днём кукольника, пожелать актёрам, чтобы всегда звучали их голоса, а руки, потрудившись, отдыхали. Всем семейного благополучия. Доброго здоровья и творческих успехов! Я думаю, мы вас, особенно маленьких зрителей, будем ещё удивлять и радовать долго. И ещё хотелось бы, чтобы на старшее поколение кукольников обращали побольше внимания. С нашим опытом мы можем гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

17 марта в театре кукол прошла премьера спектакля «Дюймовочка». Зрители в восторге. Зал был полон на всех трёх показах, дети смеялись над шутками, родители аплодировали и кричали «Браво!». «Дюймовочка» поставлена по одноимённой сказке Андерсена, но более современная, весёлая и серьёзнее, чем в других спектаклях. Очень красивые куклы и декорации, захватывающие дух моменты и музыка не оставили зрителей равнодушными. Спектакль поставила режиссёр-постановщик из Санкт-Петербурга Екатерина Ложкина-Белевич, художник-постановщик — Наталия Бурнос. Кто не успел на премьерные показы, может сделать это 15 апреля.