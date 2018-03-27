На Ямале в тундре вспышка менингококковой инфекции. Погиб ребенок

В Ямальском районе в тундре семь детей и один взрослый заболели менингококковой инфекцией.

«У двоих братьев — генерализованная форма менингита. Один ребенок погиб в вертолете санавиации во время транспортировки из очага инфекции, второй находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы помочь ему. Остальные заболевшие также доставлены в Салехард и получают соответствующее лечение. Все заболевшие не были привиты. При лабораторном обследовании у заболевших в Ямальской тундре выявили и пневмококк, и менингококк. Проводятся противоэпидемические мероприятия в зоне очага инфекции. Контактные получают лечение и вакцинацию французским препаратом против менигококковой инфекции. Две недели назад в Новом Уренгое был госпитализирован ребенок в тяжелом состоянии. Обстановка по менингиту серьезная, напряженная, но все под контролем. Мы прогнозировали возможный подъем заболеваемости и призывали население прививать детей от менингита. Заказали 3,5 тысячи доз противоменигококковой вакцины. Препараты уже поступают в округ. В первую очередь мы проведем вакцинацию детей до 7 лет в тундре, также их привьем против сибирской язвы и пневмококковой инфекции», — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко

Она подчеркнула, что менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, которое отличается от других инфекций крайне тяжелым течением, а также достаточно высокой летальностью и смертностью. Наиболее восприимчивы дети до 5 лет, подростки с 14 лет и молодежь до 25 лет. Нередко заболевают взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, разговоре и чихании заболевшего. Самая опасная форма менингококковой инфекции — генерализованная, когда микроорганизм попадает в кровь. У больных детей высокая температура до 40 градусов, сонливость, головная боль, самый грозный признак — это геморрагическая сыпь в результате мелких кровоизлияний на коже.

«Когда у ребенка любого возраста появляется вялость, сонливость, высокая температура, рвота, его необходимо раздеть и положить в кровать, наблюдать за кожными покровами. При появлении единичных бледно-розовых плотных кожных элементов на нижних конечностях необходимо срочно обращаться в инфекционное отделение. Здесь счет идет на часы, если это менингококковая инфекция. Так как возбудитель попадает в спинной мозг, кожные элементы превращаются в разлитую гемморагическую сыпь, поражаются все сосуды нижних конечностей. Нередко дети становятся инвалидами», — напоминает руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Напомним, в прошлом году в округе зарегистрировали 7 случаев заболевания, в том числе у 4 детей, все формы генерализованные. Летальных случаев не зарегистрировано, но ребенок в Ноябрьске остался инвалидом. Поэтому охват детей Ямала в возрасте до 5 лет вакцинацией является на сегодняшний день приоритетной задачей в области профилактики менингококковой инфекции.