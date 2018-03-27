Путёвка в лето. Как отправить ребёнка на море без лишних затрат

Близится летний сезон, и многие родители стали задумывать о том, куда отправить чадо во время каникул. Как можно получить путевку на море по доступной цене, какие документы для этого потребуются и, самое главное, как обезопасить маленького путешественника? Обо всем этом в материале корреспондента АиФ-Югра

Зачем нужны грамоты?

Региональный молодежный центр Югры (РМЦ) — учреждение, занимающееся организацией летнего отдыха для детей со всего округа. Путевку тут можно получить бесплатно за… грамоты! Родителям останется только оплатить дорожные расходы. На вопрос, какие документы необходимо сдать родителю и иметь при себе ребенку, нам ответила начальник отдела организации, сопровождения, и реализации детского отдыха РМЦ Лариса Тарханова:

«Регистрация во все международные лагеря открыта уже с января. Можно зайти на сайт РМЦ Югра и ознакомиться подробно со всеми направлениями. На сайте также указано расписание всех смен. После того, как родитель выбрал программу, он должен пройти регистрацию. Шансы равны абсолютно у всех. Однако существует рейтинговая система. Нужно ввести свои личные данные и достижения (грамоты, сертификаты) за три последних года. За каждое достижение назначается определенный балл, набирая его, ребенок попадает на определенное место в списке. Баллы выставляет не наше учреждение, а администрация каждого лагеря. Поэтому сказать, какой диплом лучше прикрепить, я не смогу, нужно прикреплять все, что есть. Данные файлы мы проверяем вручную на достоверность. После этого родители увидят на сайте, что заявка приобрела статус «проверенной». Далее по рейтингу, согласно квоте, выставляется список детей. Если у родителей возникли проблемы, то они всегда могут позвонить на номер нашей горячей линии. Иногда мы помогаем даже регистрироваться».

К слову, квоты у центра небольшие — по 10 человек от округа на смену в каждый лагерь, поэтому конкуренция велика. Подробная инструкция подачи заявления в электронном виде на предоставление путёвки расположена на сайте РМЦ в Югре в разделе «Летний отдых».

Организацией детского отдыха занимаются и в муниципалитетах. Чтобы приобрести ребенку путевку по доступной цене, нужно заранее обратиться в местную администрацию. Всего в эту летнюю кампанию в Югре планируется оздоровить 135,5 тысяч детей, в том числе на территории автономного округа — почти 102 тыс. детей, в климатически благоприятных регионах России — 33,5 тыс. детей (на уровне 2017 года).

Первый шаг в «самостоятельность»

Отправляя школьника в детский лагерь, помните, что это место, где он отдохнет, наберется сил перед новым учебным годом и научится самостоятельности. Нередко эта «независимость» от родителей выливается в целые приключения с печальным концом. О том, как избежать эксцессов в лагере, рассказала опытный сопровождающий Елена Федорова

«Уже несколько лет я сопровождаю детей из Нефтеюганска. Если говорить о безопасности школьников в лагерях, то, в первую очередь, родители должны быть уверены в своих детях, доверять им и их действиям. Не зря в лагеря принимают с семи лет, но мне кажется, что большинство детей готово самостоятельно отправиться отдыхать лет с 9-10. Для этого родителям надо серьезно поговорить с детьми, предупредить их об опасностях, которые могут подстерегать, и правилах поведения на воде, в транспорте и т.д. Безусловно, задача родителей — объяснить детям элементарные правила ухода за собой, чтобы быть уверенными, что дети смогут постирать себе какие-то мелкие вещи. Также должна быть уверенность в том, что дети не сбегут, почувствовав свободу, или каким-то образом не поведут себя неадекватно. По сути, отправляя чадо в лагерь, родитель понимает, что это первый шаг ребенка в самостоятельность, поэтому взрослым необходимо объяснить детям, что в лагере есть вожатые, к которым они должны обращаться в любых случаях. Ребенок обязан ставить в известность старших о том, куда он перемещается, что он собирается делать».

Собираем чемодан

Чтобы собрать ребенка в лагерь, нужно четко выяснить его специфику и программу.

Советуем при сборах выбрать вещи подешевле и мысленно попрощаться с каждой из них. Пусть ребенок берет, что хочет, но с осознанием полной ответственности. Не забудьте написать список вещей. Желательно одну копию списка оставить себе, а другую отдать ребенку — со своей росписью! В случае пропажи вещей ребенок должен описать их приметы в заявлении на имя администрации лагеря. Как показывает опыт, перед самым отъездом некоторые гости могут промышлять кражами.

Многие, улучив момент, шарят по уже собранным сумкам. В это время надо быть особенно бдительным! В случае краж вожатые обязаны срочно проинформировать администрацию, чтобы успеть устроить досмотр вещей отъезжающих, попавших под подозрение. Однако они в таких случаях начинают утверждать, что вот этот плеер — их собственный. И только по списку и заявлению можно будет доказать вашу собственность.

Одежду старайтесь подписать маркером. В списке вещей не помешает пластиковый дождевик. Убедите ребенка вешать плотную одежду в шкаф на плечики — ведь в сумках, особенно если сыро, она приобретает затхлый запах.

Собирая вещи, обратите внимание на то, куда вы их упаковываете. Сумка или рюкзак должны быть удобными для ребенка. Тщательно проверьте замки и молнии. Вложите в один из внутренних карманов записку с ФИО ребенка и его родителей, номера мобильных телефонов, адрес домашний, адрес лагеря. На тот случай, если потеряют или перепутают сумку, чемодан, а может, и самого ребенка.

Отметим также, что в любом лагере обязательно нужна справка от врача. Каждый родитель должен лично рассказать вожатому и врачу лагеря о заболеваниях или аллергиях ребенка. Если ваш ребенок не умеет плавать или не переносит каких-то нагрузок — сообщите вожатому. Также необходимо сообщать об особых лекарствах и препаратах. К лекарству следует приложить инструкцию по применению (или рецепт).

Карманные расходы

По словам сопровождающей, детей нужно учить обращаться с финансами. «Деньги отдают в кассу или хранят у вожатого. Ребенку выдают сумму на определенные цели, опять же родители могут прописать это в отдельном письме: выдавать по чуть-чуть каждый день или не ограничивать его. Это мера ответственности, которую родитель определяет сам. Кто-то указывает, что это только на экскурсии, кто-то, например, что ребенку можно выдавать 200 рублей на мороженое-пирожное и тому подобное. Естественно, этот момент надо обговорить с ребенком, чтобы для него это не стало неожиданностью. Ведь вожатый будет руководствоваться тем, что написано на конверте».

Отметим, что за деньги, не сданные на хранение, администрация лагеря и воспитатели ответственности не несут.

Но в любом случае при сборах важнее всего позаботиться о том, чтобы ребенок взял с собой в лагерь хорошее настроение, а все остальное приложится. Приятных летних каникул!