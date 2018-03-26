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Неверов предложил запретить размещать на верхних этажах ТЦ детские комнаты и кинотеатры
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Неверов предложил запретить размещать на верхних этажах ТЦ детские комнаты и кинотеатры 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предлагает размещать детские комнаты и кинотеатры на первых, а не на верхних этажах торговых центров. Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.
"Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?", — сказал Неверов.
Неверов считает, что «нужно сделать серьезные выводы и сделать требование к торговым центрам и ко всем местам массового скопления людей, чтобы исключить подобные трагедии».
Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.
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