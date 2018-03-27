Двух маленьких братьев нашли живыми через двое суток

«На место выехали полиция и скорая помощь, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин . — Состояние здоровья детей проверят врачи. Обстоятельства местонахождения детей в период розыска будут тщательно проверены сотрудниками полиции. Напомним, несовершеннолетние ушли из дома в р.п. Маслянино днем 25 марта. С заявлением о пропаже детей в полицию обратилась их мать».

Поисковые мероприятия проводились как в Маслянино, так и на прилегающей территории, а также в близлежащих населенных пунктах. Сотрудниками полиции проведен обход жилой зоны — как частного сектора, так и многоквартирных домов, обследована территория, прилегающая к поселку, дачные общества и близлежащие населенные пункты. К данным мероприятиям привлекались работники районной администрации, предприятий и учреждений, волонтеры и жители поселка. Полицейские изучали записи с наружных камер видеонаблюдения, установленных на зданиях райцентра, с целью установления маршрута передвижения пропавших детей.

Также в поисковых мероприятиях были задействованы авиаотряд Росгвардии и спасатели МЧС , которыми организовали облет территории на вертолете и обследование поймы реки Бердь. Ориентировки были направлены в органы внутренних дел, обслуживающих районы, граничащие с Маслянинским.

По статистике, чаще всего дети пропадают, сбегая из дома. Однако случаются и настоящие трагедии. 2 февраля в Колывани 11-летний мальчик отправился забирать из детского сада 6-летнего брата, однако домой дети не вернулись. Спустя несколько часов тела мальчиков были обнаружены в открытой яме, оставленной с осени коммунальными службами — дети захлебнулись в воде.