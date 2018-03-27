Ещё
Двух маленьких братьев нашли живыми через двое суток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двух маленьких братьев нашли живыми через двое суток 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«На место выехали полиция и скорая помощь, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Состояние здоровья детей проверят врачи. Обстоятельства местонахождения детей в период розыска будут тщательно проверены сотрудниками полиции. Напомним, несовершеннолетние ушли из дома в р.п. Маслянино днем 25 марта. С заявлением о пропаже детей в полицию обратилась их мать».
Поисковые мероприятия проводились как в Маслянино, так и на прилегающей территории, а также в близлежащих населенных пунктах. Сотрудниками полиции проведен обход жилой зоны — как частного сектора, так и многоквартирных домов, обследована территория, прилегающая к поселку, дачные общества и близлежащие населенные пункты. К данным мероприятиям привлекались работники районной администрации, предприятий и учреждений, волонтеры и жители поселка. Полицейские изучали записи с наружных камер видеонаблюдения, установленных на зданиях райцентра, с целью установления маршрута передвижения пропавших детей.
Также в поисковых мероприятиях были задействованы авиаотряд Росгвардии и спасатели МЧС, которыми организовали облет территории на вертолете и обследование поймы реки Бердь. Ориентировки были направлены в органы внутренних дел, обслуживающих районы, граничащие с Маслянинским.
По статистике, чаще всего дети пропадают, сбегая из дома. Однако случаются и настоящие трагедии. 2 февраля в Колывани 11-летний мальчик отправился забирать из детского сада 6-летнего брата, однако домой дети не вернулись. Спустя несколько часов тела мальчиков были обнаружены в открытой яме, оставленной с осени коммунальными службами — дети захлебнулись в воде.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Расследование смерти роженицы с ребенком контролирует врио губернатора Двое человек погибли из-за непотушенной сигареты в Новосибирске В строительстве из лего соревновались искитимские детсадовцы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории14
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение