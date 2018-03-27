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На Ямале зарегистрирована вспышка менингита, один ребенок скончался
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На Ямале зарегистрирована вспышка менингита, один ребенок скончался 

Красный Север 23 минуты назад
Фото: Красный Север
В Ямальской тундре восемь человек заболели менингококковой инфекцией, семеро из них — дети. В зоне очага инфекции сейчас проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
По словам главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, один ребенок с генерализованной формой менингита погиб в вертолете санавиации по пути из тундры в Салехардскую окружную больницу. Его брат сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в ОКБ.
Остальные заразившиеся опасной инфекцией также госпитализированы. У всех восьми заболевших выявили и менингококк, и пневмококк.
— Две недели назад в Новом Уренгое был госпитализирован ребенок в тяжелом состоянии. Обстановка по менингиту серьезная, напряженная, но все под контролем. Мы прогнозировали возможный подъем заболеваемости и призывали население прививать детей от менингита. Заказали 3,5 тысячи доз противоменигококковой вакцины. Препараты уже поступают в округ, — цитирует главного санитарного врача ИА «Север-Пресс».
Людмила Нечепуренко уточнила, что все заболевшие в Ямальской тундре не были привиты от менингита.
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