На Ямале зарегистрирована вспышка менингита, один ребенок скончался

В Ямальской тундре восемь человек заболели менингококковой инфекцией, семеро из них — дети. В зоне очага инфекции сейчас проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

По словам главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, один ребенок с генерализованной формой менингита погиб в вертолете санавиации по пути из тундры в Салехардскую окружную больницу. Его брат сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в ОКБ.

Остальные заразившиеся опасной инфекцией также госпитализированы. У всех восьми заболевших выявили и менингококк, и пневмококк.

— Две недели назад в Новом Уренгое был госпитализирован ребенок в тяжелом состоянии. Обстановка по менингиту серьезная, напряженная, но все под контролем. Мы прогнозировали возможный подъем заболеваемости и призывали население прививать детей от менингита. Заказали 3,5 тысячи доз противоменигококковой вакцины. Препараты уже поступают в округ, — цитирует главного санитарного врача ИА «Север-Пресс»