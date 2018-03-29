Вспышка менингита зафиксирована в ямальской тундре, один ребенок погиб

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Вспышка менингита зафиксирована в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), один заболевший ребенок погиб. Об этом в четверг сообщили ТАСС управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

"В Новопортовской тундре Ямальского района среди коренного населения зарегистрирован очаг менингококковой инфекции. Количество заболевших составило семь человек… двое взрослых и пятеро детей", — рассказали в управлении.

По данным ведомства, заболевших госпитализировали в Ярсалинскую центральную районную больницу, двоих детей, находящихся в более тяжелом состоянии, — в Салехардскую окружную клиническую больницу. «Один ребенок умер. Все заболевшие в очаге не были привиты против инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что сейчас очаг инфекции локализован, в том числе благодаря помощи санитарной авиации.