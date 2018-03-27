Следователи проверяют курганский детсад, где в снегу оставили плачущую воспитанницу

Следственный комитет по Курганской области проводит проверку в детском саду № 142, где воспитательница оставила ребенка в снегу.

— 23 марта этого года одна из воспитательниц детского сада № 142 в Заозерном во время прогулки толкнула воспитанницу в снег, потому что та не хотела возвращаться в группу. После этого женщина оставила девочку на улице. Плачущему ребенку помогли прохожие, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В детском саду нашему корреспонденту комментировать инцидент отказались.

— В последние дни на наш садик и наших педагогов, которым приходится работать по 12 часов в сутки и которые, если что-то, не дай бог, происходит, вынуждены действовать тем или иным образом, вылилось столько грязи, что мы уже ничего не хотим говорить. «За нас» уже всё сказали, причем так, что мало не покажется, — отметили в детсаду.

По данному инциденту проводится доследственная проверка, следователям предстоит детально установить и оценить обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.