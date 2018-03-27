ВИЧ-диссидентов будут судить. В Тюмени разработали федеральный законопроект о защите здоровья детей

Проект был рассмотрен на очередном заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Как пояснил председатель комитета Валерий Фальков , законопроект направлен на защиту здоровья несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных, чьи родители уклоняются от обязанности охраны здоровья своих детей. В регионе надеются, что закон на федеральном уровне удастся принять уже в этом году.

«Особую тревогу составляют случаи отказа ВИЧ-инфицированных родителей от освидетельствования своих детей и их лечения. Проектом закона предлагается расширить перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие ВИЧ, включив в него детей, родившихся от инфицированных матерей, — добавил Фальков. — Кроме того, предлагается установить обязанность несовершеннолетних проходить лечение. При отказе одного из родителей либо законного представителя ВИЧ-инфицированного ребенка медицинская организация будет иметь право обратиться в суд для защиты его интересов». Отметим единодушие всех фракций областной думы в поддержке законопроекта, который выработан на основе конкретных трагических инцидентов, произошедших в регионе.

Напомним, в Тюмени в начале года вынесен приговор в отношении тюменки, дочь которой умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии. ВИЧ-инфицированная женщина родила дочь в июне 2014 года и отказалась ее обследовать, заявив, что ВИЧ не существует. Ребенка она кормила грудью, чем увеличила риск заражения. Год назад малышка умерла. Судебно-медицинская экспертиза показала, что если бы девочку своевременно начали лечить, заболевание вошло бы в ремиссию и почти не угрожало бы жизни ребенка. В результате бездействия матери к трем годам девочка не могла сидеть и ходить. Из-за недостатка веса и анемии ее клали в больницу. У нее диагностировали кардит, кандидоз, поражение легких и вирус Эпштейна-Барра, что указывало на прогрессирующую ВИЧ-инфекцию, но мать считала, что ВИЧ — выдумка.

В июле прошлого года Калининский районный суд прекратил уголовное дело, поскольку отец умершей девочки, признанный потерпевшим, ходатайствовал об этом. Мужчина заявил, что его жена «загладила вред и принесла извинения», так что он больше не имеет к ней претензий и простил ее. Однако прокуратура добилась нового рассмотрения дела, заявив, что девочка умерла, значит, загладить причиненный преступлением вред невозможно.

В результате повторного рассмотрения женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд учел, что подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей. Суд с учетом указанных обстоятельств, а также наличия на иждивении у подсудимой другой малолетней дочери назначил ей 6 месяцев ограничения свободы.

Как отметила заместитель главного врача по медицинской части Тюменского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Саража, если бы законодательство допускало лечение таких пациентов принудительно, ребенка можно было спасти.

Диагноз был установлен по результатам анализов еще на стадии беременности. Женщину неоднократно приглашали на прием в центр — по телефону, письменно, выезжали к ней домой. Но она так и не пришла. Спустя некоторое время прислала заявление о том, что отказывается от наблюдения, химиопрофилактику проходить не будет и всю ответственность, в том числе за диагноз ребенка, берет на себя.

«Все, что мы могли сделать — это сигнализировать о ситуации правоохранителям. Но должной реакции от них не последовало. Назначать лекарственные препараты мы можем только с согласия больного или законного представителя. Но в данном случае было уже поздно — ребенок находился в состоянии, несовместимом с жизнью», — подчеркнула врач. По словам специалиста, по данным за прошлый год в Тюмени более 30 ВИЧ-инфицированных родителей уклонялись от обследования и лечения своих детей, подвергая их смертельной опасности…

«Таким образом мы достаточно серьезно продвинулись в этой процедуре, — подчеркнул Валерий Фальков. — В данном случае, на мой взгляд, не имеет никакого значения число детей, чьи родители уклоняются от обязанностей обследовать и лечить их от ВИЧ-инфекции. Сферой деятельности закона будет являться не Тюменская область, а Российская Федерация. Кроме того, вспоминая классика, если это касается даже одного ребенка, то все усилия будут оправданы».

Как замечает депутат облдумы Глеб Трубин, тюменский регион является лидером по распространению ВИЧ-диссидентства, в том числе в отношении детей. В то же время в органах социальной защиты населения Тюменской области подчеркивают, что все ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние находятся на персональном учете. Причем уже есть прецеденты привлечения к ответственности родителей за уклонение от тестирования и лечения детей. Сегодня по трем таким случаям готовятся материалы для передачи в суд. Сейчас это сложная процедура, однако принятие поправок в закон существенно развяжет руки в борьбе с ВИЧ-диссидентами.

Также в правительстве области отмечают, что для проведения тестирования детей предусмотрены средства в рамках программы государственных гарантий, поэтому вопрос увеличения бюджетных затрат не стоит.

«Сейчас важно получить положительное заключение российского правительства Российской Федерации. А затем проект будет вынесен на рассмотрение Государственной думы. С учетом согласования и поддержки на разных уровнях есть надежда, что закон будет принят уже до конца 2018 года», — подчеркнул Валерий Фальков.