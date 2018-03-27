В МГТУ открылась седьмая смена детского лагеря «Страна профессий»

26 марта на базе университета открылась седьмая смена детского лагеря «Страна профессий», организованного сотрудниками Центра карьеры и профориентации.

Путешествие в «Страну профессий» традиционно проходит в период школьных каникул. Смена продлиться с 26 по 30 марта.

Открытие лагеря состоялось во внутреннем дворике главного корпуса МГТУ . Торжественную линейку провел начальник лагеря И. А. Астахова, которая представила воспитателей и вожатых отрядов. В игровой форме ребята разделились по отрядам. В седьмой смене лагеря осваивают новые профессии 2 отряда школьников от 8 до 12 лет: отряд «желтых» и отряд «синих».

В первый день седьмой лагерной смены ребята смогли освоить профессию «Геодезист», с которой познакомила воспитанников доцент кафедры землеустройства, кандидат экономических наук И. А. Астахова, студенты группы ЗУ-21: Александра Китаева, Нелли Марченко, Алексей Косарин, Вячеслав Чернявский, Рамазан Зезарахов и Азмин Брантов. Все участники лагеря смогли выполнить полевые измерения с помощью теодолита и нивелира. По результатам измерений составлен журнал. Вторая профессия, представленная ребятам, — «Ветсанэксперт». Ознакомительный мастер-класс по профессии провела доцент кафедры технологии производства сельскохозяйственной продукции, кандидат сельскохозяйственных наук М. С. Галичева. На занятии ребята научились определять свежесть рыбы. В конце дня на общей линейке был подведен итог дня, ребята поделились впечатлениями и в прекрасном настроении разошлись по домам.