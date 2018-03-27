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Ученые: мультфильмы вечером — залог плохого сна и ожирения у детей
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Ученые: мультфильмы вечером — залог плохого сна и ожирения у детей 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Они подробно опросили 234 семей, где растут дети от 8 до 17 лет: психологов интересовало, сколько спят дети, чем и когда питаются, а главное, как часто и в какое время суток используют гаджеты. Выяснилось, что чем чаще ребенок играет на планшете или смартфоне и смотрит мультфильмы перед сном, тем выше у него индекс массы тела. Кроме того, эти дети спят в среднем на 30 минут меньше, качество сна у них хуже, а наутро они чувствуют себя разбитыми. Все это провоцирует избыточный набор веса.
Также ученые выявили связь между количеством используемых девайсов и нарушениями детского сна. Чем больше разных гаджетов ребенок берет в руки перед сном, тем хуже он высыпается. На основании этого исследования психологи планируют разработать рекомендации для Американской ассоциации педиатров.
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