Ученые: мультфильмы вечером — залог плохого сна и ожирения у детей

Они подробно опросили 234 семей, где растут дети от 8 до 17 лет: психологов интересовало, сколько спят дети, чем и когда питаются, а главное, как часто и в какое время суток используют гаджеты. Выяснилось, что чем чаще ребенок играет на планшете или смартфоне и смотрит мультфильмы перед сном, тем выше у него индекс массы тела. Кроме того, эти дети спят в среднем на 30 минут меньше, качество сна у них хуже, а наутро они чувствуют себя разбитыми. Все это провоцирует избыточный набор веса.

Также ученые выявили связь между количеством используемых девайсов и нарушениями детского сна. Чем больше разных гаджетов ребенок берет в руки перед сном, тем хуже он высыпается. На основании этого исследования психологи планируют разработать рекомендации для Американской ассоциации педиатров.