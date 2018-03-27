В Калининградской области с начала года зарегистрирован 101 случай ВИЧ-инфекции

Мой Калининград. В Калининградской области с 19 по 25 марта зарегистрированы 202 случая заболевания ветряной оспой.

Среди заболевших — 174 ребенка, посещающего организованные коллективы (48 школьников и 126 воспитанников дошкольных учреждений.

А также — 2 случая заболевания скарлатиной в образовательных учреждениях Калининграда, Гурьевского ГО.

По данным еженедельного оперативного мониторинга за неделю зарегистрировано 119 случаев внебольничной пневмонии. В структуре заболевших внебольничной пневмонией преобладают взрослые 71,4% (85 случаев). Заболевание, преимущественно, имеет среднетяжелое клиническое течение — 91,5% случаев. Среди заболевших внебольничной пневмонией — 23 ребенка, посещающих детские образовательные учреждения (детские сады и школы), прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 марта 2018 года, в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Из медицинских организаций поступила информация об обращении за медицинской помощью с признаками кишечных инфекций 238 человек, в том числе 165 жителей областного центра.

По результатам лабораторного обследования у 82 заболевшихустановлена этиология заболевания (лабораторно подтверждены 1 случай сальмонеллеза, 41 случай ротавирусной инфекции, 29 случаев-норавирусной инфекции).

Среди заболевших кишечными инфекциями — 176 детей, 110 из них посещает образовательные учреждения (32 школьника и 78 дошкольников).

За неделю зарегистрированы 12 новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего с начала года — 101 случай, за аналогичный период 2017 года — 130 случаев.

2 обращения за медицинской помощью поступили по случаю присасывания клещей, среди обратившихся — 1 ребенок.