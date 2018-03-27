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В Дубне спасатели помогли ребенку, запертому в квартире без родителей
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В Дубне спасатели помогли ребенку, запертому в квартире без родителей 

РИАМО 51 минуту назад
В подмосковной Дубне спасатели помогли ребенку, который остался без присмотра взрослых в запертой квартире, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».
Дежурная смена ПСО-31 выехала на вызов — ребенок находился в квартире за закрытой дверью. По приезду спасателей выяснилось, что дверь имеет ригеля по всем сторонам дверной коробки и ломать ее нецелесообразно и долго по времени.
«Спасатели приняли решение проникнуть в квартиру через окно, что сделали быстро и без необратимых повреждений оконных конструкций, и открыли входную дверь родителям малыша», — говорится в сообщении.
Спасатели убедительно просят родителей не оставлять детей без присмотра и случае возникновения экстренных ситуаций звонить в службу 112.
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