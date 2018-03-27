В Дубне спасатели помогли ребенку, запертому в квартире без родителей

В подмосковной Дубне спасатели помогли ребенку, который остался без присмотра взрослых в запертой квартире, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

Дежурная смена ПСО-31 выехала на вызов — ребенок находился в квартире за закрытой дверью. По приезду спасателей выяснилось, что дверь имеет ригеля по всем сторонам дверной коробки и ломать ее нецелесообразно и долго по времени.

«Спасатели приняли решение проникнуть в квартиру через окно, что сделали быстро и без необратимых повреждений оконных конструкций, и открыли входную дверь родителям малыша», — говорится в сообщении.

Спасатели убедительно просят родителей не оставлять детей без присмотра и случае возникновения экстренных ситуаций звонить в службу 112.