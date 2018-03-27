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В Черемушках расскажут, как завести настоящих друзей
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В Черемушках расскажут, как завести настоящих друзей 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Проверенные на практике методы и способы обретения настоящих друзей предложит детский и семейный тренер-психолог Татьяна Рослан на сегодняшней встрече «Родительского клуба». Мини-тренинг, который специалист проведет вместе с детьми и их родителями, научит дружить правильно.
Начало сегодняшнего мероприятия назначено на 19:00. «Участники тренинга исследуют дружбу и найдут ответы на вопросы, волнующие и детей и их родителей: Зачем нужны друзья? Кому можно доверять? Друг и приятель — в чем разница? Как обрести настоящих друзей и самому стать хорошим и интересным другом?», — передают организаторы.
Встречи в клубе предполагают творческое общение — обмен мнениями, дискуссию, совместное обсуждение, проигрывание и прорисовку трудных ситуаций, подвижные упражнения. Для входа в игровую комнату, где и пройдет семинар, необходимо предъявить распечатанный бесплатный билет, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана». С собой желательно иметь удобную одежду и обувь, а также ручку и блокнот.
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