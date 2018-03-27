Дошколят района Савелки научили грамотному поведению на дорогах

Акция под названием «Грамотный пешеход» прошла 26 марта в дошкольном отделении ГБОУ № 609 в третьем микрорайоне Зеленограда. Профилактическое мероприятие для малышей в рамках рейда « ГИБДД в защиту детей» провела инспектор ДПС совместно с педагогами образовательного учреждения.

Помещение детского сада на один день превратилось в оживленный дорожный перекресток. Во время интерактивного занятия ребята познакомились с основными правилами дорожного движения, узнали, что такое «дорожные ловушки», как их избежать, для чего существуют пешеходные переходы и какие из них наиболее опасны. Дети участвовали в эстафетах и викторинах, учились «читать» дорожные знаки и постигали азы безопасного поведения на улицах города.