Депутаты свердловского ЗакСо обсудили летний отдых детей

И проблемные моменты.

Министерство образования Свердловской области «открестилось» от комплектования лагерей во время летней оздоровительной кампании в регионе. Вопрос по распределению путевок поднял депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев на заседании комитета по соцполитике 27 марта. По словам парламентария, во время предыдущих кампаний были зафиксированы случаи, когда дети из одной семьи попадали при распределении в разные лагеря, передает "Уралинформбюро"

минобразе пояснили, что вопрос по формированию лагерей следует направить органам местного самоуправления, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, это их зона ответственности. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева добавила, что уже второй год реализуется возможность заполнения одного заявления на всех детей в семье.

"При условии, что для этого есть техническая возможность, и места не закончились на первом ребенке. Условно говоря, если в лагере комплектуется 150 мест, и первый ребенок из семьи оказывается 150-м, а второй — 151-м, то заявления рассматриваются связанно, одним пакетом, и дети попадают в один лагерь", — уточнила Сибирцева.

Евгений Зяблицев обратил внимание и на другую проблему, актуальную во время проведения летней оздоровительной кампании.

"Как правило, первоочередники заявляются на 3 лагеря сразу. И, соответственно, все 3 лагеря им дают. В итоге остальные родители вынуждены ждать, когда льготники от двух лагерей откажутся. Как-то решается этот вопрос?", — поинтересовался парламентарий.

По словам начальника горобраза Екатеринбурга, при заполнении заявления на оказание услуги указывается приоритетный лагерь: «Даже если у родителей есть льгота, одновременно в три лагеря ребенок не попадет. Заявление будет рассматриваться только по одному лагерю», — уточнила Сибирцева.

По данным областного минобраза, летом 2018 года в оздоровительных лагерях Среднего Урала отдохнут не менее 375 тысяч детей — на 20 тысяч больше, чем в 2017-м. Это стало возможным благодаря переводу большого числа лагерей на 4-сменный график работы.

На проведение детской оздоровительной кампании запланировано 1,44 миллиарда рублей — на 8% больше, чем в минувшем году. «Основная часть этих средств предусмотрена на предоставление субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на организацию отдыха детей во время каникул. Объем субсидий составляет 1,1 миллиарда рублей», — заявила замминистра образования Ирина Серкова

Она подчеркнула, что в 2018 году увеличились расходы из областного бюджета на капитальный ремонт зданий и приведение их в соответствие с требованиями пожарного и санитарного законодательства. Объем субсидий составил 100 миллионов рублей. «С учетом софинансирования 50/50 общий объем расходов, связанных с указанными направлениями, составит не менее 200 миллионов рублей», — уточнила замминистра.