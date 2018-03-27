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Госдума приняла в первом чтении проект о бесплатных перевозках обучающихся в образовательных организациях
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Госдума приняла в первом чтении проект о бесплатных перевозках обучающихся в образовательных организациях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Галерея Чижова
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении правительственный законопроект о бесплатных перевозках обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях.
«Законопроектом предлагается возложить обязанность организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на муниципальный район или городской округ, на территории которого существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что критерии территориальной доступности общеобразовательных организаций для обучающихся конкретизированы в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Согласно этим правилам оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
Кроме того, не исключается обеспечение транспортной доступности образовательной организации путем предоставления обучающимся соответствующих мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в рамках организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования с тем, чтобы они имели возможность добраться до образовательной организации и обратно в разумный срок, ориентиром для определения которого могут служить указанные в СанПиН 30 минут, но при условии регулярности транспортного сообщения и совпадении расписания движения транспортных средств со временем начала и окончания школьных занятий.
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