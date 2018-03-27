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В детских учреждениях перед сдачей в аренду будут проводить экспертизу
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В детских учреждениях перед сдачей в аренду будут проводить экспертизу 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Перед сдачей в аренду детского сада, дома творчества или оздоровительного лагеря необходимо будет провести экспертизу и выяснить, не навредит ли аренда последующему функционированию учреждения.
Соответствующий законопроект 27 марта приняла в первом чтении Госдума.
Документ представил заместитель министра экономического развития, глава Росимущества Дмитрий Пристансков. Он отметил, что к объектам социальной инфраструктуры относятся здания, земельные участки и оборудование, предназначенные для образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи и профилактики заболеваний, социальной защиты и обслуживания.
«Сейчас имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей, может использоваться только в вышеуказанных целях», — напомнил чиновник.
Государственная или муниципальная организация, ответственная социальную инфраструктуру для детей, может сдать в аренду закреплённую за ней собственность. Предварительно должна быть проведена проверка, которая покажет, что это решение не будет иметь негативных последствий для той или иной организации.
В противном случае нельзя будет заключить договор аренды.
Законопроект вносит изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
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