На Украине женщина выбросила младенца в реку после ссоры с мужем

Жительница украинского города Николаев выбросила девятимесячного ребенка в реку с моста после ссоры с мужем; ребенок выжил, но был госпитализирован с переохлаждением, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел 26 марта, передает Life.

Полиция прибыла на место происшествия (Ингульский мост) после сообщений прохожих, которые услышали, как незнакомка выкрикивает, что сбросила в реку собственного ребенка.

К момента приезда правоохранителей малыша унесло течением от места падения, однако он не утонул — держаться на воде помог зимний комбинезон.

Женщину задержали; она была в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что это ее не первая попытка убить ребенка — ранее она пыталась выбросить малыша из окна многоэтажки.

В отношении виновной возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетного.

Ранее сообщалось, что на Украине старшеклассник жестоко расправился с соседями, убив главу семейства и ребенка. Беременная женщина получила множество ранений, однако выжила.