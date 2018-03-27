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На Украине женщина выбросила младенца в реку после ссоры с мужем
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На Украине женщина выбросила младенца в реку после ссоры с мужем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Главный региональный
Жительница украинского города Николаев выбросила девятимесячного ребенка в реку с моста после ссоры с мужем; ребенок выжил, но был госпитализирован с переохлаждением, сообщает пресс-служба региональной полиции.
Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел 26 марта, передает Life.
Полиция прибыла на место происшествия (Ингульский мост) после сообщений прохожих, которые услышали, как незнакомка выкрикивает, что сбросила в реку собственного ребенка.
К момента приезда правоохранителей малыша унесло течением от места падения, однако он не утонул — держаться на воде помог зимний комбинезон.
Женщину задержали; она была в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что это ее не первая попытка убить ребенка — ранее она пыталась выбросить малыша из окна многоэтажки.
В отношении виновной возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетного.
Ранее сообщалось, что на Украине старшеклассник жестоко расправился с соседями, убив главу семейства и ребенка. Беременная женщина получила множество ранений, однако выжила.
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