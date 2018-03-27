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Мобильная бригада врачей будет помогать больным детям Омской области
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Мобильная бригада врачей будет помогать больным детям Омской области 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В 2018 году специалисты омской детской клинической больницы проедутся по всем районам Омской области и окажут помощь больным детям. С начала года специалисты уже успели побывать в Азовском, Большеуковском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Называевском, Одесском, Омском, Тарском и Усть–Ишимском районах и осмотреть около 6 тыс. детей.
«Бригада специалистов формируется исходя из потребностей конкретного района. Чаще всего в проводимых осмотрах принимают участие детский эндокринолог, детский хирург, детский уролог — андролог, невролог, травматолог — ортопед, гинеколог, оториноларинголог, окулист, аллерголог — иммунолог, гастроэнтеролог», — рассказала Елена Щукина, заместитель главного врача по организационно — методической работе БУЗОО «Областная детская клиническая больница».
Отметим, что в 2017 году в рамках аналогичной акции специалисты 363 раза выезжали в районы Омской области и осмотрели более 28 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Также специалисты выполнили свыше 1,7 тыс. диагностических исследований.
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