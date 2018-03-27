На Энергетической прошли выставки рисунков к 8 Марта

В помещении ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице прошли сразу две выставки работ воспитанников студий ИЗО — «Сказочная палитра» и «Чудеса акварели». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Дети подготовили своим любимым мамам в подарок рисунки, ведь для каждого человека мама — самый близкий и родной человек на земле. Совместными стараниями наших замечательных руководителей студий и детей было создано праздничное настроение для всех посетителей выставки, — отметила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу: Энергетическая улица, дом 5. (вт)