В детском клубе на Подольской открылась выставка плакатов, посвященная экологии

До 31 марта в детском клубе «Подросток» на Подольской улице будет работать выставка плакатов, посвященная Дню защиты Земли «Земля — наш дом родной, давайте его сбережем!»

Экспозиция подготовлена руками детей, родителей и педагогов. Об этом сообщила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина.

— Экспозиция будет доступна для осмотра до 31 марта с 14.00 до 19.00, — пояснила Людмила Стегалина

Посещение выставки бесплатное для всех желающих. Клуб «Подросток» расположен по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)