Около 10 детсадов построят в Архангельской области за два года

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. / ТАСС /. Более 1,3 млрд рублей будет выделено на строительство детсадов в Архангельской области в ближайшие два года. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на условиях софинансирования областного и федерального бюджетов будет построено восемь садиков, еще один — по федеральной программе «Жилище».

"Власти Архангельской области привлекли федеральное софинансирование в размере 1 млрд 179 млн рублей. Еще более 131 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете. На эти средства в ближайшие два года планируется построить восемь дошкольных учреждений в разных городах и районах области", — говорится в сообщении.

В результате их ввода в эксплуатацию планируется создать 1460 новых мест, около половины из которых предназначены для детей в возрасте до трех лет. По отдельной федеральной программе «Жилище» планируется возведение еще одного, девятого по счету, нового сада на 280 мест в микрорайоне Майская горка Архангельска.

По данным министерства образования и науки Архангельской области, на 1 января 2018 года 76% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещают детские сады. Наибольшая потребность в садиках в областном центре. «На 1 марта 2018 года в Архангельске нуждаются в местах в детсадах 5 452 ребенка от полутора до трех лет. От трех до семи лет все дети местами обеспечены», — уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города.