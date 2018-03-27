Каких детей не крестили русские

В принципе крещение всегда считалось важнейшим и необходимым обрядом в жизни каждого русского человека. Хотя были случаи, когда по тем или иным причинам ребенка не крестили или же откладывали крестины. Когда же это происходило?

На христианской Руси детей было принято крестить в течение сорока дней после рождения. Если младенец был слаб и болен, и существовала вероятность того, что долго он не проживет, его стремились окрестить как можно быстрее — на третий или восьмой день жизни, а то и сразу после рождения.

Во время таинства присутствовали крестные отец и мать. Впоследствии они должны были осуществлять духовное руководство над новокрещеным. В то же время в некоторых, крайне редких, случаях детей не крестили. С чем же это было связано?

Ребенок родился мёртвым или умер

Живой ребенок, будучи окрещенным, приобщался божественной благодати. А какая благодать требуется мертвому? За мертворожденных и умерших сразу после рождения детей возносили специальные молитвы, но крестить их строго запрещалось: «Да не подвигнется невежество пресвитеров крестити скончавшихся» (26-е правило Карфагенского Собора).

Ребенок с физическими или душевными дефектами

Крещение такого ребенка зависело от священника. Если батюшка полагал, что крещение возможно, то обряд проводился. Если ребенок был слишком уродлив, его могли объявить «дитем дьявола», и священник мог отказаться его крестить. То же самое происходило, если наблюдались признаки бесноватости (ребенок вел себя неадекватно, выглядел одержимым). Но отказ в крещении неполноценного ребенка являлся скорее исключением, чем правилом.

Ребенок заболел на момент крещения

Если существует угроза жизни, то ребенка рекомендуется окрестить как можно скорее. Если же он просто приболел — простудился и проч., то лучше перенести день крестин.

Близнецы

Близнецов можно крестить, но только не одновременно. При этом крестные у них могут быть одни и те же.

Дети неправославных родителей

Тут есть некоторые оговорки. К примеру, в восприемники обязательно должны выбираться люди, крещеные в православие. При этом кровные родители ребенка могут не принадлежать к православной вере, но не должны быть против крещения ребенка: «Младенцев крестят по вере родителей и восприемников, которые при этом обязаны научить их вере, когда они будут приходить в возраст» (Пространный катехизис, п. 289).

В Древней Руси отказывали в крещении детям язычников: «Священник аще крестит турчину детищ… да извержется» (203-е правило Номоканона при Большом Требнике). Сейчас, по правилам, родители могут принадлежать к любой конфессии, но они не должны быть неверующими. Недопустимо крещение ребенка, если его родители воспринимают это как магический обряд, направленный на улучшение жизни и здоровья младенца (что нередко случалось во времена раннего христианства).

Дети, чьи крёстные атеисты

Церковь запрещает становиться крестными атеистам и людям, проповедующим иные религии, кроме православия; монахам; людям с психическими расстройствами; страдающим алкогольной или наркотической зависимостью; ведущим беспорядочный образ жизни; подросткам (девочкам до 13 и мальчикам до 15 лет); супругам или людям, находящимся друг с другом в половой связи; братьям или сестрам; женщинам, у которых месячные или родившим менее чем за 40 дней перед крестинами.

В общем, обстоятельств, при которых крещение детей не допускается, не так уж много. И в большинстве случаев они преодолимы.