Для арестанток-мамочек увеличат норму подгузников

Избавить матерей-арестанток от постоянной стирки детских пеленок намерен Минюст . Молодым мамочкам, оказавшимся за решеткой с малышами, планируется выдавать больше подгузников. В ведомстве для этого разработаны поправки в нормы вещевого довольствия заключенных.

Новшества коснутся малышей, которые содержатся в домах ребенка при тюрьмах, пока их мамы отбывают срок по приговору суда. По нынешним правилам младенцам положен всего один одноразовый подгузник в сутки. Как отмечается в действующей версии документа, выдает его администрация колонии для обеспечения непрерывного ночного сна ребенка. Причем такая норма действует только для детей в возрасте до года. Тем, кто старше, подгузники уже не положены. Теперь же чиновники догадались, что одного памперса для растущего организма явно мало. Поэтому норму решено увеличить до четырех штук в сутки. Причем получать подгузники станут дети до трех лет. Кроме того, по нормам на каждого малыша положено 130 пеленок, 30 ползунков, 25 распашонок, а также метр атласной ленты и одни праздничные чешки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует зампред ОНК по Москве Ева Меркачева : «Ежегодно за решеткой рождается от 350 до 500 детишек. В подчинении ФСИН 13 домов ребенка, где находятся сейчас около 600 детей, половина из них — в возрасте до года. Нехватка памперсов была одной из главных проблем (к примеру, мы постоянно просили благотворителей привести их в московский женский СИЗО №6). Стирать и сушить в камере пеленки сложно, если не сказать невозможно. Потому мамочки-заключенные экономили памперсы, не меняли их детям, что приводило к опрелостям. Во ФСИН в конце прошлого года нам клятвенно пообещали подготовить проект документа, увеличивающий норму до четырех подгузников в день. На наш взгляд, надо шесть, не меньше. Государство обязано обеспечить детей всем необходимым — они ведь не арестанты, ни в чем не виноваты. Если оно не может это сделать, то нужно законодательно ввести запрет на помещение за решетку до приговора женщин с детьми до года и беременных на поздних сроках.

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