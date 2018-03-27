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Специалисты центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове проведут очередной онлайн-вебинар
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Специалисты центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове проведут очередной онлайн-вебинар 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На этот раз речь пойдет о кризисах в отношении с детьми.
— Каждый родитель в определенный момент задает себе эти вопрос: Что делать, если ребенок ничего не хочет делать, ему ничего не интересно? Упала успеваемость, и вы не можете на это повлиять? Вы попросили ребенка вам помочь, а он проигнорировал просьбу? Вы не можете найти общий язык со своим ребенком? — рассказывает специалист по системно-векторному психоанализу центра Екатерина Добронравова. — Зная особенности и предрасположенности детей можно выйти на новый уровень общения с ними, стать ребенку другом и партнером, избегать конфликтов и недопониманий.
Начало в 19.30. Участие бесплатное. Регистрация обязательна (активная ссылка на сайте клуба). (то)
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