Специалисты центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове проведут очередной онлайн-вебинар

На этот раз речь пойдет о кризисах в отношении с детьми.

— Каждый родитель в определенный момент задает себе эти вопрос: Что делать, если ребенок ничего не хочет делать, ему ничего не интересно? Упала успеваемость, и вы не можете на это повлиять? Вы попросили ребенка вам помочь, а он проигнорировал просьбу? Вы не можете найти общий язык со своим ребенком? — рассказывает специалист по системно-векторному психоанализу центра Екатерина Добронравова. — Зная особенности и предрасположенности детей можно выйти на новый уровень общения с ними, стать ребенку другом и партнером, избегать конфликтов и недопониманий.

Начало в 19.30. Участие бесплатное. Регистрация обязательна (активная ссылка на сайте клуба). (то)