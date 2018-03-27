Ребенок в одной футболке убежал из детского сада

Петрозаводчанка рассказала, как ее сын оказался на улице. Петрозаводчанка, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге, поделилась с нами историей, которая произошла вчера, 27 марта. Ее 4-летний сын ходит в детский сад на проспекте Большевиков. 27 марта ей позвонили из детского сада и попросили срочно прийти. Когда женщина примчалась в детсад, она узнала, что ее ребенок оказался один на улице без верхней одежды и без обуви. Плачущего раздетого ребенка заметила проходившая мимо женщина. Вот что об этом рассказала очевидица.

В 9.30 две дамы (сотрудницы детского сада) вышли курить, видимо не закрыв за собой дверь. Из здания садика выбежал ребенок в одной маечке… встал посреди двора и заплакал. Очевидцы начали кричать дамам, что у них ребенок голый на улице, они продолжали спокойно курить. Мужчина, проходивший мимо, выбил калитку, подбежал к ребенку и завел его в здание. При этом две курящие дамы еще на него и накричали за то, что он чуть не сломал калитку. В общем, они докурили и не торопясь пошли в здание. До ребенка им не было никакого дела…