Суд отказался возвращать дело о гибели детей на Сямозере на дорасследование

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 марта. / ТАСС /. Петрозаводский городской суд отказался возвращать на дорасследование уголовное дело о гибели детей на озере Сямозеро в июне 2016 года. Об этом во вторник ТАСС сообщила адвокат Наталья Степанова, которая представляет интересы потерпевших.

"В ходе предварительного слушания суд рассмотрел ходатайство директора лагеря Елены Решетовой о возвращение дела на дорасследование. Суд отказал в его удовлетворении. Рассмотрение дела по существу назначено на 3 апреля", — сказала Наталья Степанова

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО „Парк-отель „Сямозеро“. Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.